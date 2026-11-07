Dvejn Bejkon: Posle treninga sa Dangom nemam šta da kažem sudijama; verovatno sam i ja pomalo Srbin

Beku rodom iz Floride je ovo druga godina u Dubaiju, prošle sezone osvojili su ABA ligu i sada su očekivanja još veća. Zato smo razgovor počeli sledećim pitanjem - kada uporedite ove dve sezone, koliko se klub promenio i šta biste izdvojili kao najveću razliku između organizacije kakva je danas i one koju ste zatekli kada ste stigli?

"Rekao bih da je najveća razlika u želji da svake godine budemo sve bolji. Imamo veoma inteligentnog vlasnika, koji zna kako da strateški razmišlja i donosi određene odluke. Imamo i veoma pametnog trenera, koji iza sebe ima pobedničko iskustvo. Razlika između prve i druge godine može da se vidi već kroz promene koje je organizacija napravila", počeo je Bejkon razgovor za Mozzart Sport.

Nedelja, 20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)

Tokom ovih 15 meseci sarađivali ste sa Juricom Golemcem, kratko Aleksandrom Sekulićem, a sada je šef stručnog štaba Ćavi Paskval. Po čemu se njegova košarkaška filozofija razlikuje od prethodnih trenera i da li ima neke razlike u odnosu na zajedničko vreme u Zenitu?

"Veoma je pametan trener. Ima mnogo taktičkih rešenja i zna kako da postavi igrače u pozicije u kojima mogu najbolje da iskoriste svoje kvalitete. Pošto sam već ranije igrao za njega, sada mi je sve mnogo lakše. I zato mi veoma odgovara njegov način komunikacije sa igračima, kao i način na koji ih priprema za utakmice. Zbog toga mi je bilo lako da se ponovo prilagodim radu sa njim".

Gledajući vas kako igrate u Dubaiju, stiče se utisak da možda pružate najbolju, ili barem najzreliju košarku u dosadašnjoj karijeri. Da li i vi imate takav osećaj?

"Da, definitivno osećam da sam napredovao otkako sam ovde, posebno kada uporedim prošlu i ovu sezonu. Mislim da taj napredak može da se vidi".

Šta se promenilo?

"Naučio sam da budem strpljiviji, da ne žurim toliko i da mnogo bolje čitam igru. To je nešto u čemu sam zaista postao bolji".

Kada ste odlučili da dođete u Dubai, klub je još bio relativno nov projekat u evropskoj košarci, pa šta vas je u tom trenutku ubedilo da je to pravi potez za vašu karijeru?

"Bilo je to nešto novo, nešto drugačije. Kada sam razgovarao sa ljudima iz kluba, video sam koliko su srećni zbog mogućnosti da dođem. Zaista su želeli da budem ovde. Bili su veoma motivisani da me dovedu, da im pomognem i budem jedan od lidera ekipe. Zato sam odlučio da prihvatim taj izazov i ispostavilo se da je to bila sjajna odluka".

Da se nadovežemo - šta vas je najviše pozitivno iznenadilo u načinu na koji klub funkcioniše? A ako na trenutak ostavimo košarku po strani, šta vam se najviše dopada u životu u Dubaiju?

"Dubai je kao SAD. Kada sam tamo, nemam osećaj da sam van svoje zemlje. Osećam se kao da sam kod kuće, potpuno sam opušten. Ima toliko stvari koje postoje i u Americi, tako da mi sve to veoma prija. Sviđa mi se život tamo i zaista uživam. Slobodni dani su mnogo lepši u Dubaiju nego u Evropi. Teško mi je da objasnim, ali Dubai jednostavno ima nešto što mi pruža taj osećaj doma. Kada sam tamo, zaista se osećam kao kod kuće".

Ako pogledamo roster, Dubai ima mnogo igrača koji su u prethodnim klubovima bili lideri svojih ekipa i navikli da imaju loptu u rukama u odlučujućim trenucima. Vi ste jedan od njih. Koliko je teško pronaći pravi balans između sopstvenog napadačkog učinka i onoga što je najbolje za tim?

"Svake večeri može neko drugi da iskoči i upravo zato imamo toliko kvalitetnih igrača. Prošle godine imali smo mnogo problema sa povredama, a sada imamo veliki broj dobrih košarkaša koji mogu da postižu poene. Jedne večeri to mogu da budem ja, sledeće Mekinli (Rajt), pa (Džanan) Musa. Nikada ne znaš ko će iskočiti. Upravo je to smisao širokog rostera – da imamo dovoljno opcija i da možemo da pobeđujemo po svaku cenu. Mislim da smo se do sada veoma dobro nosili sa tim".

Igrali ste u Grčkoj i Rusiji, između ostalog, sada se drugu sezonu takmičite i u ABA ligi. Kako ocenjujete kvalitet regionalnog takmičenja, posebno u poređenju sa prošlom sezonom?

"Mislim da liga postaje sve bolja. Veoma je konkurentna i ima mnogo mladih, talentovanih igrača. Svake večeri možeš da izgubiš utakmicu, bez obzira na to protiv koga igraš. Zato i dalje smatram da je to veoma kvalitetno i izjednačeno takmičenje. Uvek moraš da budeš spreman da izađeš na teren i pružiš svoju najbolju igru, jer nikada ne znaš šta može da se dogodi".

A koliko se promenio vaš pogled na nivo takmičenja u Evroligi tokom godina? Šta je, po vama, potrebno da bi se ekipa borila za najveće trofeje?

"Za tako nešto potreban je tim kakav mi sada imamo. Iskreno, mislim da nikada ranije nisam bio deo ovakve ekipe. Potrebno je mnogo nesebičnosti. Moraš da koristiš sve igrače koje imaš na raspolaganju. Kao što sam već rekao, nikada ne znaš čije će veče biti. Upravo je to lepota Evrolige. Neki igrač može da odigra pet loših utakmica zaredom, a onda dođe na Fajnal for, odigra fantastično čitav završni turnir i pomogne nam da osvojimo titulu. Nikada ne znaš kada će se to dogoditi. Zato je važno da stalno ohrabruješ saigrače i pomažeš im da budu najbolji što mogu".

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Kad već pričamo o saigračima, delite svlačionicu sa nekoliko srpskih igrača, među kojima su Filip Petrušev i Nemanja Dangubić. Tu je i Kosta Kondić, a bio je i Danilo Anđušić kratko tokom prošle sezone. Kakav odnos imate njima?

"Od svih njih verovatno najviše vremena provodim sa Kostom. Imam zaista odličan odnos sa svim srpskim igračima. Verovatno sam i ja pomalo Srbin, s obzirom na to koliko smo vremena proveli zajedno. Stvarno su sjajni momci. Od prvog dana kada sam došao, prihvatili su me na pravi način i učinili da se osećam dobrodošlo. Danga verovatno provodi najviše vremena sa mnom na treninzima, stalno me prati po terenu i čuva", otkriva Bejkon i dodaje:

"Mislim da mi je to mnogo pomoglo, posebno kada uporedim prošlu i ovu sezonu. Sada više gotovo ništa ne govorim sudijama, jer sam kroz treninge sa Dangom već prošao sve moguće situacije. Posle svega što doživim protiv njega na treningu, ništa više ne može da me iznenadi. Ti momci mi pomažu mnogo više nego što su i sami svesni. Zaista su sjajni i volim da provodim vreme sa njima".

A, sa kim si posebno blizak i sa kim provodiš najviše vremena van terena?

"Definitivno Kosta (Kondić)", završava američki strelac.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

/Omić 11 - Ilić, Ros 15/

Subota

17.00: (2,10) Krka (15,0) Igokea (1,90)

17.00: (2,65) Borac Mozzart (16,0) Cedevita Olimpija (1,60)

19.00: (4,10) FMP (17,0) Budućnost (1,30)

19.00: (1,50) Ilirija (16,0) Beč (3,00)

Nedelja

11.00: (1,50) Kluž (16,0) Bosna (3,00)

13.00: (1,90) Partizan Mozzart Bet (hendikep -17,5) Studentski Centar (1,90)

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Slovan Bratislava

19.00: Široki - Cibona

20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)