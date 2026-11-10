Luka puštao magiju u Atlanti, 32 poena za šestu pobedu Lejkersa zaredom
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 07:53
Brutalna utakmica Flega i Irvinga, Vašingtonu džaba Dejvis iz prajma
Pitanje samo - da li ovo može da traje tokom cele sezone? Luka Dončić igra neverovatno na startu ove takmičarske godine, prvi je favorit za MVP-ja, Los Anđeles Lejkersi pobeđuju i sve izgleda savršeno u Kalifroniji trenutno.
U noći za nama Los Anđeles Lejkersi nadigrali su Atlanta Hokse sa 124:114 na njihovom terenu i tako došli do šeste pobede zaredom. Naravno, Dončić je bio najefikasniji sa 32 poena, 10 asistencija i osam skokova. Puštao je Luka magiju u Džordžiji i trenutno niko ne može da ga zaustavi.
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Nahranio je centre Sandra Mamukelašvilija i Vokera Keslera koji su dali 23 i 21 poen, dok je Kolin Sekston sa 18 odlično odmenio Ostina Rivsa koji je večeras bio van sastava zbog prehlade.
Kod Hoksa se istakao Si Džej Mekalum sa 21 poenom, Nikil Aleksander Voker je dao 20, Onjeka Okongvu 16, a prva zvezda tima Džejlen Džonson 15 poena.
Značajno interesantnije bilo je u Dalasu gde su Meveriksi posle napete završnice nadigrali Indijanu - 125:122. Ključne poene sa linije penala postigao je Kajri Irving, dok je Eron Nismit na drugoj strani promašio trojku za produžetak.
Irving je utakmicu završio sa čak 35 poena, ali je još impresivniji bio Kuper Fleg sa 43 i 10 skokova. Dakle, zajedno su dali 78 poena i odbacili sve sumnje o tome da li mogu da igraju zajedno. Pomogao im je Pi Džej Vašington sa 13 poena, dok je Španac Santi Aldama dodao 10.
Kod Indijane se istakao Paskal Sijakam sa 29 poena, devet skokova i osam asistencija, Nismit je dao 18 poena, Ivica Zubac 16, Keli Ubre 16, a Endru Nembhard je imao 12 poena i 12 asistencija.
Vredi pomenuti i utakmicu koju su odigrali Detroit i Vašington, a koju su Pistonsi očekivano pobedili sa 122:111.
Odigrali su timski sjajno, Džon Kolins je bio najefikasniji sa 24 poena, 22 su dali Denis Dženkis i Dankan Robinson, Kejd Kaningem je ubacio 17 poena, dok je Kevin Hurter bio na 12.
Zanimljivije je što je Vašington prokockao prajm partiju Entonija Dejvisa. Centar je imao 44 poena i 13 skokova i podsetio je na stare dane iz Nju Orleansa i prve sezone iz Los Anđeles Lejkersa. Prvi pik sa minulog drafta Ej Džej Dibantsa imao je 21 poen i jedno brutalno zakucavanje, dok je trostruki Ol-star Tre Jang imao 20 poena i sedam asistencija.
I pored svega toga, Vizardsi su poraženi, što je više dokaz koliko je Detorit dobar i da je zaslužio više pažnje na Istočnoj konferenciji.
NBA - ponedeljak na utorak
Atlanta - LA Lejkers 114:124
/Mekalum 21 - Dončić 32/
Šarlot - Klivlend 124:112
/Alen 27 - Tomas 18/
Detroit - Vašington 122:111
/Kolins 24 - Dejvis 44/
Toronto - Memfis 102:118
/Šed 20 - Džerom 27/
Dalas - Indijana 125:122
/Fleg 43 - Sijakam 29/
Hjuston - Denver 110:100
/Durent 23 - Mari 38/
Finiks - San Antonio 96:122
/Buker 32 - Vembanjama 40/
Golden Stejt - Nju Orleans 138:87
/Kari 25 - Kvin 14/