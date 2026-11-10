Vembi brojao do 40 i udario devet rampi, Voriorsi uz trenera Džimija pobedili sa +51

Poigravao se Vembanjama sa protivničkim čuvarima, što se i očekuje jer Finiks je jedan od lošijih timova na Zapadnoj obali. Ali, devet blokada, to je nešto o čemu treba pričati. Odbrana centra Sparsa je nešto što uopšte pokreće taj tim, koji je trenutno u seriji od čak devet pobeda i juriša sa Los Anđeles Lejkersima koji su prvi na tabeli Zapadne konferencije.

Imao je Vembi i jedan potez u napadu koji malo ko može da izvede. Odnosno, osim njega i Janisa Adetokunba, trenutno ne može niko. Naime, dobio je loptu u polukontri i odrazio se dobrano iza linije penala, ali je zbog svoje visine i raspona ruku zapravo lagano položio loptu na tablu.

Što se poena tiče, pored Vembija se u Sparsima istakao Dilan Harper sa 17 poena, 15 je dodao Dearon Foks, a po 11 su ubacili Herison Barns i Džulijan Šempenji. Na drugoj strani standardan je bio Devin Buker sa 32 poena, dok je 11 dodao Kalam Maluač.

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Nešto kasnije, Golden Stejt je na svom terenu obrukao Nju Orleans Pelikanse i pobedio sa neverovatnih 51 razlike, odnosno 138:87. Bilo je ovo klasično rutiniranje jednog lošeg tima, a kako to obično ume da se desi, zanimljivija su bila dešavanja pored parketa.

Za to je zaslužan bio Džimi Batler. Trenutno povređeni as Voriorsa došao je na utakmicu odeven identično kao pomoćni treneri Stiva Kera gde je i sedeo, a u jednom momentu je čak uzeo tablu u želji da nacrta akciju.

Međutim, nije crtao nikakve ikseve, blokove, strelice po tabli, već je samo jednostavno napisao.

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