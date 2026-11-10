Vembi brojao do 40 i udario devet rampi, Voriorsi uz trenera Džimija pobedili sa +51
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 07:20
San Antonio upisao devetu, a Golden Stejt osmu pobedu zaredom
Kakvo je čudovište Viktor Vembanjama... već je u četvrtoj sezoni NBA lige i polako ono što radi na terenu počinjemo da uzimamo kao nešto normalno, a - nije! Isto smo počeli da radimo i sa Nikolom Jokićem za koga se čudimo svaki put kad nema tripl-dabl, ali to je druga tema.
Da se vratimo na zver iz Francuske. Vembanjama je prethodne noći odigrao spektakularnu utakmicu protiv Finiks Sansa koju je završio sa neverovatnih 40 poena, 11 skokova i čak devet blokada. Dakle, jedna rampa mu je falila za tripl-dabl sa blokadama koji se ne viđa baš često. Na sve to, mora da se istakne da je igrao samo 25 minuta, kao i da je San Antonio ubedljivo pobedio - 122:96.
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Poigravao se Vembanjama sa protivničkim čuvarima, što se i očekuje jer Finiks je jedan od lošijih timova na Zapadnoj obali. Ali, devet blokada, to je nešto o čemu treba pričati. Odbrana centra Sparsa je nešto što uopšte pokreće taj tim, koji je trenutno u seriji od čak devet pobeda i juriša sa Los Anđeles Lejkersima koji su prvi na tabeli Zapadne konferencije.
Imao je Vembi i jedan potez u napadu koji malo ko može da izvede. Odnosno, osim njega i Janisa Adetokunba, trenutno ne može niko. Naime, dobio je loptu u polukontri i odrazio se dobrano iza linije penala, ali je zbog svoje visine i raspona ruku zapravo lagano položio loptu na tablu.
Što se poena tiče, pored Vembija se u Sparsima istakao Dilan Harper sa 17 poena, 15 je dodao Dearon Foks, a po 11 su ubacili Herison Barns i Džulijan Šempenji. Na drugoj strani standardan je bio Devin Buker sa 32 poena, dok je 11 dodao Kalam Maluač.
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Nešto kasnije, Golden Stejt je na svom terenu obrukao Nju Orleans Pelikanse i pobedio sa neverovatnih 51 razlike, odnosno 138:87. Bilo je ovo klasično rutiniranje jednog lošeg tima, a kako to obično ume da se desi, zanimljivija su bila dešavanja pored parketa.
Za to je zaslužan bio Džimi Batler. Trenutno povređeni as Voriorsa došao je na utakmicu odeven identično kao pomoćni treneri Stiva Kera gde je i sedeo, a u jednom momentu je čak uzeo tablu u želji da nacrta akciju.
Međutim, nije crtao nikakve ikseve, blokove, strelice po tabli, već je samo jednostavno napisao.
"Dodajte Stefu"!
Upravo je Kari bio odličan sa 25 poena, koliko je imao i Brendin Podziemski. Ruki Jaksel Lendeborg je dodao 23 poena, Dientoni Melton je imao 16, Čarls Bejsi 12 i 10 skokova, dok je El Džej Krajer ostao na 10 poena.
Derik Kvin je na drugoj strani ubacio 16 poena, Dižonte Mari 12, Džeremaja Firs 11, a Herb Džons 10 poena. Hrvatski košarkaš Karlo Matković utakmicu je završio sa četiri poena i šest skokova.
NBA - ponedeljak na utorak
Atlanta - LA Lejkers 114:124
/Mekalum 21 - Dončić 32/
Šarlot - Klivlend 124:112
/Alen 27 - Tomas 18/
Detroit - Vašington 122:111
/Kolins 24 - Dejvis 44/
Toronto - Memfis 102:118
/Šed 20 - Džerom 27/
Dalas - Indijana 125:122
/Fleg 43 - Sijakam 29/
Hjuston - Denver 110:100
/Durent 23 - Mari 38/
Finiks - San Antonio 96:122
/Buker 32 - Vembanjama 40/
Golden Stejt - Nju Orleans 138:87
/Kari 25 - Kvin 14/