NAJAVA DANA (utorak, 14. jul): Spektakl u režiji Trikolora i Crvene furije je centralna tema

KUPS – VARDAR, 17,00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

KuPS je stekao veliku prednost golovima koje su postigli Brahima Magasa u 45. minutu i Bob Nii Armah u 49. minutu. Za Makedonce je ovo ravno katastrofi, jer ako nisu kao domaćini uspeli da izbore aktivan rezultat, kako će do njega doći u gostima, bez Nemanje Bosančića koji je na prvom meču zaradio crveni karton.

IBERIA 1999 – FLORA, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Iberija se oslanja uglavnom na domaće igrače. Na kormilu je do prošlog meseca bio mladi stručnjak Guga Nergadze, koji ima samo 29 godina, ali ga je zamenio Ukrajinac Andrej Demčenko. Ovaj klub je dobio Floru na prvom meču sa 2:3, a 3+ tip overen je već u prvom poluvremenu. Biće ovo izgleda ponovo dinamičan meč.

INTER ESKALDES – LINKOLN RED LAMPS, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Veliki korak ka plasmanu u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona napravili su i prvaci Jermenije i Gibraltara. Ararat je na svom terenu savladao Rigu 2:0, dok je u sudaru klubova iz patuljastih zemalja, gibraltarski Linkoln Red Imps savladao andorski Inter Eskaldes sa 3:1. Deluje da Linkoln u gostima samo treba posao mirno da privede kraju.

ĐER – VIKINGUR REJKJAVIK, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Islanđani su kroz iglene uši izvukli minimalac u prvom kolu, pošto je Hansen rastužio Mađare golom postignutim u 92. minutu utakmice. I jesu se fudbaleri Đera branili, jesu igrali bez prave šanse za šut u okvir gola, ali svakako im ostaje žal za promašajem u poslednji čas. Uz to dodajemo da je šampionat za Vikingur uveliko počeo, i da je ova ekipa trenutno prva na islandskoj tabeli.

RIGA – ARARAT JERMENIJA, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ararat je dobio prvi meč sa 2:0, i to golovima u drugom poluvremenu utakmice s Rigom. Ako idemo linijom tog susreta, Jermeni jesu imali više šansi, ali Riga nije bila baš sasvim pasivna, tako da će na domaćem terenu svakako biti u mogućnosti da uzvrati udarac i pokuša da stige zaostatak.

LEVSKI – BORAC BANJALUKA, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Fudbaleri Borca iz Banjaluke odigrali su nerešeno 1:1 (1:0) protiv Levskog iz Sofije na svom terenu, i to četiri dana nakon što se navršilo tačno 100 godina od osnivanja kluba. Izabranici Vinka Marinovića ušli su hrabro u ovaj meč i pred prepunim tribinama Gradskog stadiona pokazali da imaju kvalitet za nedmaetanje sa Levskim, ali su u drugom poluvremenu posustali. Teško će im biti u gostima.

NJU SEINTS – SABAH BAKU, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Maleni klub iz grada Masazira odigrao je u utorak svoju prvu utakmicu u kvalifikacijama za Ligu šampiona u klupskoj istoriji, a na velikoj fešti u gradiću od oko 18.000 stanovnika stradao je šampion Velsa Nju Sejnts – 2:0. Istorijski prvi gol dao je Veljko Simić glavom posle kornera u 66. minutu. Konačan rezultat postavio je u 84. minutu reprezentativac Jamajke Kahim Paris. Ako sačuva prednost iz prve utakmice, Sabah će udariti najverovatnije na finski Kups, koji je slavio u Skoplju protiv Vardara 2:0.

LARN – TRE FIORI, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Utakmica u San Marinu između domaćeg Tre Fjorija i severnoirskog Larna završena je minimalnom pobedom gostiju (1:0), ali je prikazani fudbal bio toliko skroman da crveno-beli mogu mirno da spavaju. Bila je to klasična utakmica po terenu lošeg kvaliteta sa gomilom pogrešnih dodavanja, dugih lopti koje nisu išle nikuda i igrom koja je više ličila na niželigaški ragbi.

ŠAMROK ROVERS – FLORIANA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Floriana je dobila prvi meč sa 2:0, ali utakmica nije bila dinamična. Domaćin je imao četiri šuta u okvir gola, a Šamrok Roversi dva. S tim u vezi, situacija na ovom meču, svakako kritična po domaćina obećava da će gosti verovatno morati da igraju povučenije, budući da Irci više nemaju šta da izgube i moraju da zaigraju na sve ili ništa.