Istorijska prodaja Marselja – ode Grinvud za 40.000.000 + 2.000.000! Fener mu dao platu od 10.000.000

Sada je na Mejsonu Grinvudu da se pokaže i da dokaže da vredi uloženi novac. Paket uopšte nije mali, kada se sve zbroji izađe na 82.000.000 evra! Naravno, pod uslovom da bonusi budu ostvareni i da ostane do kraja ugovora.

Konačan dogovor je pao. Mejson Grinvud će potpisati četvorogodišnji ugovor i po sezoni će zarađivati 10.000.000 evra, što mu sve skupa izađe na 40.000.000. O tome su izvestili svi relevantni izvori. Brojke vezane za sam transfer su već napisane, Mančester junajted sačuvao je 40 odsto i opariće se, a engleski krilni napadač postao je rekorna prodaja Marselja.

Mejson Grinvud je obišao sve na skali francuskog kluba. Frenk Riberi je svojevremeno prešao u minhenski Bajern za 30.000.000 evra i to je do danas bila treća najveća prodaja Olimpika. Didijea Drogbu je Čelsi platio 38.500.000, dok je londonski klub izdvojio čak 39.000.000 evra za Mišija Batšuajija. Sve njih prešišao je momak koji se igrački formirao na Old Tranfordu i u koga su u engleskom gigantu polagali ogromne nade sve dok nije imao problem sa zakonom…

(©Reuters)

Kada je uhapšen i kada mu je određen pritvor, Mančester junajted ga je precrtao za sva vremena. Bojali su se na Teatru snova reakcije ostrvske javnosti, nisu se usudili da ga vrate u tim, pa je poslat u Hetafe, gde je počeo da daje znake života, a Azurna obala mu je još više legla. Marselj je pre dva leta otkupio veći deo njegovog ugovora za 26.000.000 evra i nije zažalio.

Na 81 utakmici Mejson Grinvud je dao 48 i namestio još 17 golova!

Doživeo je fudbalsko vaskrsnuće na Velodromu, a kako su u Marselju ovoga leta rešili da smanje troškove, njegov odlazak postao je neizbežan. Jedina nepoznanica bila je gde će završiti. Olimpik je imao i bolje ponude: Atletiko Madrid nudio je 40.000.000 evra fiksno i još 5.000.000 kroz bonuse, dok je saudijski Al Ahli nudio jednak osnovni deo, ali je potencijalni dodatak iznosio 6.000.000 evra. Ali, na kraju je presudio Mejson Grinvud.