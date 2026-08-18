NAJAVA DANA (utorak, 18. avgust): Trka za Ligu šampiona i ostale teme

FENERBAHČE – LION, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Nakon što su eliminisali Gornjik Zabže i Šturm Grac, fudbaleri Fenerbahčea imaju na vidiku svoj prvi nastup u glavnoj fazi Lige šampiona još od sezone 2008/09. Ugovor sa njima potpisao je Lukaku, a tu je i gubitak bodova na otvaranju domaćeg prvenstva u subotu, porazom od 2:1 protiv Genčlerbirligija. Lion možda nema zvučna imena kakva je Fenerbahče doveo u svoj tim ovog leta, ali je pokazao karakter preokrenuvši poraz od 2:1 iz prvog meča protiv Sparte iz Praga u trećem kolu kvalifikacija, pobedom od 3:0 kod kuće.

LEVSKI – AEK ATINA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Bugari su sa velikom lakoćom su prebrodili uvodne tri runde, mislimo na četiri pobede i dva remija. Snažna forma na domaćem terenu bila je temelj njihovog uspeha. Šta god da se desi u ovom dvomeču, izabranici Marka Nikolića igraće u jačem takmičenju u odnosu na prošlu sezonu, kada su u UEFA Ligi konferencije stigli do četvrtfinala pre nego što ih je eliminisao kasniji finalista, Rajo Valjekano.

LEVADIAKOS – ASTERAS TRIPOLIS, 20.00

(Fudbal, Kup Grčke)

Ateras je prošle sezone bio najgori tim grčke elite, i kao takav tretirao se kao ekipa koju dobija svako. Levadiakos je bio peti na tabeli, ali je prek kraj šampionata zabeležio seriju loših rezultata. Međutim, treba ovde imati u vidu da se Asteras na pripremamama popravio, o čemu svedoče remi ishodi na mečevima sa Spartom iz Roterdama i Den Hagom, te pobeda nad AEK Larnakom.

AHMAT GROZNI – FAKEL VORONJEŽ, 19.45

(Fudbal, Kup Rusije)

Oba tima su poražena u prvom kolu Grupe B. Ahmat je na penale poražen od Krasnodara, pa je uzeo jedan bod, a Falkel ni to pošto je od njega s minimalcem bio bolji Dinamo iz Moskve. Definitivno, u lošoj su formi i jedni i drugi, a ono što zapada za oko u ovom slučaju svakako su dva uzastopna remija na mečevima para. Na oba meča nije bilo golova.

ROSTOV – LOKOMOTIVA MOSKVA, 19.45

(Fudbal, Kup Rusije)

Rostov je u prvom kolu Grupe D savladao Akron sa 4:0, dok su Lokosi igrali nerešeno sa CSKA Moskvom, od koje su na kraju poraženi na penale. Zbog toga oni imaju jedan bod, pa će pokušati da poprave utisak na ovom gostovanju. Par se nije ukrštao od januara, a na poslednjih pet međusobnih okršaja dolazila je GG igra.

CSKA MOSKVA – AKRON, 17.30

(Fudbal, Kup Rusije)

Ova utakmica je čist zicer za Armejce… Akron je u prvom kolu pao pred ekipom Rostova sa 0:4, što samo po sebi daje apslutno opušten stav za prvotimce CSKA da napadnu i polete ka osvajanju nova tri boda u Grupi D. Na poslednjem meču para u aprilu mesecu, bilo je 1.2 za CSKA, a na pet mečeva u nizu ovih timova bez greške je dolazila GG igra.

REDING – VIKOMB, 20.00

(Fudbal, EFL trofej Engleske )

U njihovom poslednjem duelu odigranom u februaru 2026. godine, heroj utakmice bio je napadač Redinga Džek Marijot koji je postigao het-trik. S obzirom na to da su oba kluba tek započela novu ligašku sezonu i da se u EFL trofeju često igra otvoren fudbal bez velikog pritiska, može se očekivati efikasna utakmica sa golovima na obe strane.

LEJTON ORIJENT – AFC VIMBLDON, 20.00

(Fudbal, EFL trofej Engleske )

U prethodnoj ligaškoj sezoni videli smo efikasne utakmice u kojima su oba tima beležila pobede u gostima. S obzirom da je reč o takmičenju u kom treneri često eksperimentišu sa sastavima, odnosno šansu daju mlađim igračima, jasno je da ovaj meč ima sve predispozicije da donese neizvesnost, a da će se u kladilačkom smislu u većini slučajeva akcentovati igre na golove. Setimo se da je na protekla dva meča para dolazila GG4+ igra.

HAJDENHAJM – BAJERN, 18.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Hajdenhajm je započeo takmičenje u Cvajtoj pobedom od 4:3 nad Osnabrikom, a zatim ga je savladala Herta sa 4:1. Ovo je baš bilo neumereno po pitanju golova, pa će se videti kako će se tim nositi sa Bajernom, koji je definitivno prva sila Bundesllige, a koji je pred ovaj meč sa 3.1 dobio RB Lajpcig na prijateljskom meču. U svakom slučaju broj postignutih golova na ovom meču biće glavna stavka, jer je apsolutno jasno ko je favorit.