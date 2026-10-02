Zaštićeni svedok u slučaju "Siti" živi u strahu, advokati digli uzbunu: Ugroženiji je nego ikada

Njegov pravni tim odluku je dočekao izuzetno burno, uz tvrdnju da je situacija postala kritična.

"Pretnje protiv njega nisu samo teorijske. Napadnut je u Lisabonu prošlog aprila. Njegova otkrića dotakla su moćne ljude sa ogromnim resursima, dok su mnogi pravni postupci koji su proistekli iz njegovog rada još u toku“, navodi se u zajedničkom saopštenju njegovih portugalskih i francuskih advokata.

Oni posebno ističu da je trenutak ukidanja zaštite problematičan jer dolazi neposredno nakon što je nezavisna komisija Premijer lige objavila odluku u postupku protiv Mančester Sitija. Prema njihovim rečima, naglo ostavljanje Pinta bez zaštićenog smeštaja i sistema bezbednosti učinilo bi ga ranjivijim nego u bilo kom trenutku od 2020. godine.

Njegovi advokati najavili su žalbu na odluku i zatražili od portugalskog Ministarstva pravde kompletnu procenu rizika na osnovu koje je odlučeno da Pinto više ne zahteva poseban režim zaštite. Ton njihovog saopštenja bio je izuzetno oštar.

"Ova odluka i način na koji je doneta, nažalost, ne poštuju vladavinu prava i predstavljaju čin državnog terorizma. To ne možemo da prihvatimo“, poručio je Pintov pravni tim.

Posebnu težinu njihovim tvrdnjama daje činjenica da je Pinto u aprilu ove godine fizički napadnut u Lisabonu. Upravo zato njegov tim smatra da procena portugalskih vlasti, prema kojoj više ne postoji dovoljan stepen opasnosti da bi ostao u programu zaštite, ne odgovara realnoj situaciji. Pinto je u međuvremenu najavio i "veoma važno saopštenje“ za 19 časova po britanskom vremenu, što se vremenski poklopilo sa rokom za žalbu Mančester Sitija.

Engleski klub je žalbu već podneo u četvrtak i nastavlja da negira optužbe koje su godinama proizlazile iz materijala "Football Leaksa". Iz Sitija su ranije tvrdili da su dokumenta predstavljena van konteksta i da su pribavljena hakovanjem ili krađom.

Pintova priča već godinama deli javnost. On sebe opisuje kao uzbunjivača koji je želeo da razotkrije ono što smatra nepravilnostima u svetskom fudbalu, ali je istovremeno i sam prošao kroz ozbiljne krivične postupke u Portugalu. Dok je živeo u Mađarskoj, izručen je Portugalu u martu 2019. godine, kada se suočavao sa čak 147 optužbi, između ostalog za računarsku prevaru, pokušaj iznude i povredu tajnosti prepiske.

Posebno ozbiljan deo postupka odnosio se na investicioni fond "Dojen Sports". Nelio Lukas, jedan od vodećih ljudi tog fonda, tvrdio je da su ljudi povezani sa "Football Leaksom" tražili između 500.000 i 1.000.000 evra kako bi prestali da objavljuju dokumenta. Pinto je tvrdio da novac nikada nije primio i da je samo pokušavao da "igra njihovu igru“, ali je portugalski sud kasnije zaključio da je pokušaj iznude bio jasno utvrđen.

U septembru 2023. osuđen je po pet tačaka zbog neovlašćenog pristupa informacionim sistemima, po tri tačke zbog povrede prepiske, kao i za pokušaj iznude Dojen Sportsa. Dobio je uslovnu kaznu od četiri godine. Sa druge strane, u aprilu ove godine oslobođen je 241 optužbe u drugom portugalskom procesu, nakon što je sud ocenio da optužbe nisu bile pravno valjane.

Bez obzira na sudske procese koji su ga pratili, dokumenta koja je Pinto pribavio ostavila su ogroman trag u evropskom fudbalu. Materijal koji je objavljivao "Football Leaks" poslužio je kao osnova za niz istraga o finansijama klubova, transferima, poreskim aranžmanima i poslovima agenata. Najveći odjek imala je upravo istraga vezana za Mančester Siti, koja je pokrenuta nakon što je nemački Špigel 2018. godine počeo da objavljuje navode zasnovane na "Football Leaks" dokumentima.

Pinto je nakon poslednjih dešavanja izjavio da odluka Premijer lige, prema njegovom tumačenju, potvrđuje istinitost onoga što je godinama objavljivano kroz "Football Leaks". Sada, međutim, u prvom planu više nije samo pitanje šta je otkrio, već i ko će garantovati njegovu bezbednost kada mu policijska zaštita zvanično bude ukinuta.