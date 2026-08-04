NAJAVA DANA (utorak, 4. avgust): Hapoel Ber Ševa na Zvezdinom nišanu, plus ostali izazovi evropskih kvalifikacija

ARARAT JERMENIJA – CELJE, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Ararat je na svih šest dosadašnjih dvomeča u kvalifikacijama ovog takmičenja pobedio kod kuće a izgubio u gostima (uključujući dve pobede od po 2:0 na domaćem terenu protiv Rige i Šamrok Roversa ove sezone). Jasno je koliko je prva utakmica važna za njih. Za Celje je ovo prvi nastup u ovoj fazi kvalifikacija za Ligu šampiona, do kojeg su stigli pobedom nad albanskim klubom Egnatija nakon penala (ukupno 5:5), posle dva dramatična meča sa mnogo golova.

MJALBI – SLOVAN BRATISLAVA, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Mjalbi se plasirao u treće kolo kvalifikacija zahvaljujući ukupnoj pobedi od 3:0 protiv ekipe Lincoln Red Lmps, pri čemu su sva tri gola postignuta u prvoj utakmici. Slovan za cilj ima povratak u ligašku fazu Lige šampiona nakon jedne sezone odsustva, a ukupna pobeda od 3:1 protiv gruzijske Iberije u drugom kolu kvalifikacija održava ih neporaženim u takmičarskim mečevima ove sezone. Meč bi mogao da bude tvrd.

LEVSKI SOFIJA – KAIRAT ALMATI, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Izabranici Hulija Velaskesa su slavili na poslednjih pet domaćih susreta, prebrodili su Univerutateu iy Krajove, tako da se nalaze na dobrom putu da zakorače u najveće evropsko takmičenje. Kairat je do ove faze stigao težim putem, savladavši Omoniju sa nakon izvođenja penala. Kladilački je bitno znati da Levski nije gubio na poluvremenu na poslednjih šest mečeva, a na domaćem terenu nisu primili gol pre odmora u poslednjih deset utakmica.

DIN. ZAGREB – KAUNAS ŽALGIRIS, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Činjenica da su izgubili samo jednu od poslednjih 16 utakmica na domaćem terenu u evropskim kvalifikacijama, uliva dodatno samopouzdanje Modrima, dok je niz od deset utakmica bez poraza na stadionu Maksimir još jedan pozitivan znak koji im ide u prilog. Litvanski Kaunas Žalgiris je već prošao dvomeče protiv Drite i Klaksvika kako bi stigao do ove faze Lige šampiona, pobedivši poslednjeg rivala sa ukupnih 1:0 zahvaljujući golu u 85. minutu. Dinamo će za njih biti tvrd orah.

OLIMPIAKOS – NIJMEGEN, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Nakon što im je prošle sezone u trci za titulu grčke Superlige izmaklo šest bodova u korist AEK-a iz Atine, Olimpijakos mora da prođe kroz kvalifikacione runde kako bi drugu sezonu zaredom stigao do same Lige šampiona. S obzirom na to da je holandski tim do sada ostvario samo osam evropskih pobeda, i da je ovog leta izgubio zvezdu tima, krilnog igrača Bašara Onala koji je prešao u Lil, ne iznenađuje što su procenjeni kao veliki autsajderi protiv Olimpijakosa.

UNION SEN ŽILOAZ – BODE GLIMT, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Union Sen Žiloaz je otvorio sezonu osvajanjem trofeja, pobedivši Klub Briž na penale u belgijskom Superkupu u petak. Bode deluje kao protivnik koji neće imati milosti, jer su pobedili u devet od poslednjih deset takmičarskih utakmica. Setite se da su Norvežani prošle sezone u ligaškoj fazi pobedili Mančester siti i Atletiko Madrid, a zatim eliminisali Inter u plej-of rundi nokaut faze.

SPARTA PRAG – LION, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Godina pauze od učešća u elitnom evropskom takmičenju dovela je Spartu do osmine finala Lige konferencija prošle sezone. Poraz u ovom dvomeču značio bi da će proći kroz sva tri UEFA klupska takmičenja, jer bi ih eliminacija preusmerila u ligašku fazu Lige Evrope. Lionovo četvrto mesto u Ligi 1 prošle sezone donelo im je šansu u ovim kvalifikacijama. Međutim, jasan nedostatak takmičarske forme čini ih donekle nepoznanicom u ovom trenutku.

LARN – IBERIJA 1999, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Ma, nije imao šta da traži Larn u dvomeču sa Crvenom zvezdom od koje je u prvom meču primio četiri, a u drugom pet golova. Iberija je pala pred Slovanom iz Bratislave, izgubivši prvi meč sa 0:2, da bi zatim odigrala 1:1 na revanšu. Po tim rezultatima sasvi je realno ko je ovde favorit.

ŠAMROK ROVERS – EGNATIJA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Šamrokov put ka Ligi šampiona zaustavila je Ararat Jermenija, koja ga je porazila u prvom meču sa 2:0, što je bilo dovoljno da ne prođu dalje uprkos pobede u drugoj utakmici od 2:1. Egnatija je dva puta remizirala sa Celjem, koje na kraju profitiralo boljim izvođenjem penala. Ako sve to imamo u vidu, ovo mora da bude uzbudljiv meč, uz opasku da je Šamrok ipak kvalitetniji tim.