Realovo dete od 40.000.000 za beg od proseka: Fulamovi mišići kakve nismo viđali

Kraljevski klub je kao i obično, poslovao onako kako njemu odgovara.Zadržao je 30 odsto prava na svoje dete i ubacio u ugovor klauzulu o pravu preče kupovine u budućnosti. Time je Real obezbedio ogromnu zaradu za igrača iz svoje "La Fabrike", ali i ostavio širom otvorena vrata da ga vrati na Santijago Bernabeu ukoliko eksplodira u Engleskoj. I zato ovaj transfer pomalo podseća na onaj od pre deceniju i kusur kada je Real Juventusu prodao Alvara Moratu koji nije mogao da se razvija u konkurenciji Kristijana Ronalda, Karima Benzeme, Gereta Bejla, kao što Garsija ne može adekvatno da raste pored Kilijana Embapea i ekipe.

Klučni čovek u celoj operaciji bio je Alvaro Arbeloa. Nekadašnji defanzivac Reala, a sada kormilar sa klupe engleskog tima, odlično poznaje Garsiju iz mlađih kategorija, a trenerao ga je i u prolećnom delu sezone nakon što je na klupi zamenio Ćabija Alonsa. Arbeloa je bio taj koji je vršio pritisak na upravu engleskog tima da odreši kesu i napravi vrhunsku investiciju, dok je istovremeno ubedio samog igrača da je zapadni London idealna sredina za njegov naredni korak.

Garsija je, u retkim situacijama kada bi je dobijao, umeo izuzetno da koristi svoju šansu. Bio je strelac četiri pogotka na Svetskom klupskom prvenstvu i još šest u Primeri. Otkako je debitovao za prvi tim Reala u novembru 2023. godine, na 51 utakmici postigao je 13 golova i zabeležio sedam asistencija. Lani se videlo da dete ima previše kvaliteta da bi preko 80% sezone sedelo na klupi, a pamti se njegov het-trik protiv Betisa, kao i činjenica da je bio Zlatnu kopačka prvog izdanja FIFA svetskog prvenstva za klubove.

I pored reči hvale koje je na njegov račun tokom priprema izrekao Žoze Murinjo, 21-godišnji špic je želeo klub gde će imati zagarantovanu i vodeću ulogu. I već za dve nedelje počeće njegovo putešestvije u najjačoj ligi sveta.