Realovo dete od 40.000.000 za beg od proseka: Fulamovi mišići kakve nismo viđali
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 22:53
Alvaro Arbeloa dobio ogromno letnje pojačanje
London grmi, a na Krejven Kotidžu se piše istorija! Fulam je povukao potez koji jasno stavlja do znanja čitavoj Premijer ligi da klub iz zapadnog Londona više ne želi samo da preživljava, već da mu je cilj gornji deo tabele. U poslu kakav nikada ranije nije viđen na ovom stadionu, Engleska je dobila jedno od najinteresantniih pojačanja leta – Gonzalo Garsija je zvanično novi napadač Kotidžersa.
Da je reč o bombastičnom transferu za Fulam, najbolje govori sama finansijska konstrukcija: Engleski klub će za samo 70 odsto vlasničkih prava nad mladim špankim napadačem platiti Realu 40.000.000 fiksno, a 2.000.000 se nalaze u potencijalnim bonusima. Uz Brazilca Kevina koji je prošlog leta plaćen Šahtjoru, ovo je najveći posao u istoriji Fulama, ali jasno je koji je od ta dva posla pompezniji. Stvar je prestiža kupovati od Real Madrida za više desetina miliona evra.
Izabrane vesti
Kraljevski klub je kao i obično, poslovao onako kako njemu odgovara.Zadržao je 30 odsto prava na svoje dete i ubacio u ugovor klauzulu o pravu preče kupovine u budućnosti. Time je Real obezbedio ogromnu zaradu za igrača iz svoje "La Fabrike", ali i ostavio širom otvorena vrata da ga vrati na Santijago Bernabeu ukoliko eksplodira u Engleskoj. I zato ovaj transfer pomalo podseća na onaj od pre deceniju i kusur kada je Real Juventusu prodao Alvara Moratu koji nije mogao da se razvija u konkurenciji Kristijana Ronalda, Karima Benzeme, Gereta Bejla, kao što Garsija ne može adekvatno da raste pored Kilijana Embapea i ekipe.
Klučni čovek u celoj operaciji bio je Alvaro Arbeloa. Nekadašnji defanzivac Reala, a sada kormilar sa klupe engleskog tima, odlično poznaje Garsiju iz mlađih kategorija, a trenerao ga je i u prolećnom delu sezone nakon što je na klupi zamenio Ćabija Alonsa. Arbeloa je bio taj koji je vršio pritisak na upravu engleskog tima da odreši kesu i napravi vrhunsku investiciju, dok je istovremeno ubedio samog igrača da je zapadni London idealna sredina za njegov naredni korak.
Garsija je, u retkim situacijama kada bi je dobijao, umeo izuzetno da koristi svoju šansu. Bio je strelac četiri pogotka na Svetskom klupskom prvenstvu i još šest u Primeri. Otkako je debitovao za prvi tim Reala u novembru 2023. godine, na 51 utakmici postigao je 13 golova i zabeležio sedam asistencija. Lani se videlo da dete ima previše kvaliteta da bi preko 80% sezone sedelo na klupi, a pamti se njegov het-trik protiv Betisa, kao i činjenica da je bio Zlatnu kopačka prvog izdanja FIFA svetskog prvenstva za klubove.
I pored reči hvale koje je na njegov račun tokom priprema izrekao Žoze Murinjo, 21-godišnji špic je želeo klub gde će imati zagarantovanu i vodeću ulogu. I već za dve nedelje počeće njegovo putešestvije u najjačoj ligi sveta.