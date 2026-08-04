LUDI TIKET, utorak, 39.200 dinara: Predriblao sudbinu prelazom 2-1!

Neverovatan i potpuno ludi tiket odigran je u uplatno-isplatnom mestu Mozzart kladionice u Gornjem Milanovcu, gde je jedan pasionirani igrač uspeo da pretvori skromnih 50 dinara u fantastičnu isplatu od 39.200 dinara. Sa ulogom koji nije dovoljan ni za kafu u gradu, ovaj maher je pokazao nesvakidašnju hrabrost, izabravši samo dva para, ali sa ekstremno visokim i zahtevnim kvotama koje su na kraju pretvorene u čist dobitak.

Tajna ovog nesvakidašnjeg uspeha leži u magičnoj igri na fudbalske prelaze iz „dvojke u keca“. Na tiketu su se našla dva meča odigrana u ponedeljak popodne. Prvi je bio duel rumunske prve lige između Univ. Kluža i Botošanija, a drugi susret bugarske druge lige između Etara i Jantre. Za obe utakmice prognoza je bila identična i surovo precizna, a recimo u Bugarskoj 2, nije bilo drame, pošto je Jantra vodila od 17. minuta, da bi Borisov i Aleksandrov, priču u drugom poluvremenu preveli na keca, uz golove u 50. i 62. minutu utakmice. U Rumuniji, Botošani je poveo golom Andreja Dumitera u 38. minutu, da bi izjednačenje palo sa bele tačke golom Alijeva u 50. minutu meča. Na kraju, pobedu domaćina je obezbedio Mendi golom u 74. minutu. Obe utakmice nosile su pojedinačnu, astronomsku kvotu od čak 28, što je u kombinaciji donelo ukupan koeficijent koji je u stoti deo milimetra naplatio uloženi novac.

Ovaj dobitak u Gornjem Milanovcu došao je kao savršen nastavak neverovatnog vikenda za igrače Mozzart kladionice. Podsetimo, samo dan ranije, u nedelju, pala je Mozzart maksimala na uplatno-isplatnom mestu Borča 2 na Zrenjaninskom putu. Tamo je srećni dobitnik uz ulog od 5.000 dinara i brutalne prelaze kombinovane sa golovima ostvario isplatu od nestvarnih 49.667.773 dinara (oko 423.000 evra), uz SUPER MULTI BONUS od skoro 9.933.573 dinara! Izgleda da je letnja grmljavina velikih dobitaka nakon Borče zahvatila i Gornji Milanovac.