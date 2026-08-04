Ovusu na lekarskim pregledima, čeka ga plata 300.000 evra

Hapoel čeka rezultate lekarskog pregleda, jer je zbog toga, navodno, propao Ovusuov transfer u Plzenj pre dva meseca. A, kako tvrde Izraelci, krilni napadač je bio u fokusu i Makabija iz Tel Aviva, koji je hteo da uzme igrača na pozajmicu, pa je gradski rival Hapoel dobio ovu bitku.

Transfer je „pogurao“ i Emanuel Boateng, špic Hapoela iz Tel Aviva, koji je dao sve preporuke Ovusuu za selidbu u taj grad i klub.

Tako će mandat brzonogog fudbalera iz Gane, koji je svojevremeno dok je bio u Radniku pričao kako želi da igra za mladu reprezentaciju Srbije, trajati svega šest meseci na Marakani. Došao je zimus iz Surdulice u transferu većem od 2.000.000 evra, ali vrlo brzo ga Dejan Stanković izgubio iz vidokruga i bilo je samo pitanje gde i kada će Daglas Ovusu otići iz Crvene zvezde.