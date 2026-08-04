Ovusu na lekarskim pregledima, čeka ga plata 300.000 evra
Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 08:38
Fudbaler Zvezde bi trebalo danas da potpiše za Hapoel Tel Aviv
Misija Daglasa Ovusua u Crvenoj zvezdi je jako kratko trajala. Završava se, maltene, pre nego što je počela.
Ako bude sve u redu danas na lekarskim pregledima, fudbaler Crvene zvezde će u toku dana potpisati ugovor sa Hapoelom iz Tel Aviva, javljaju izraelski mediji. Ovusua čeka godišnja plata od 300.000 evra, a još nema informacija o tome da li su crveno-beli pristali na manje obeštećenje od prvobitnih 2.200.000 evra, koliko su tražili.
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Hapoel čeka rezultate lekarskog pregleda, jer je zbog toga, navodno, propao Ovusuov transfer u Plzenj pre dva meseca. A, kako tvrde Izraelci, krilni napadač je bio u fokusu i Makabija iz Tel Aviva, koji je hteo da uzme igrača na pozajmicu, pa je gradski rival Hapoel dobio ovu bitku.
Transfer je „pogurao“ i Emanuel Boateng, špic Hapoela iz Tel Aviva, koji je dao sve preporuke Ovusuu za selidbu u taj grad i klub.
Tako će mandat brzonogog fudbalera iz Gane, koji je svojevremeno dok je bio u Radniku pričao kako želi da igra za mladu reprezentaciju Srbije, trajati svega šest meseci na Marakani. Došao je zimus iz Surdulice u transferu većem od 2.000.000 evra, ali vrlo brzo ga Dejan Stanković izgubio iz vidokruga i bilo je samo pitanje gde i kada će Daglas Ovusu otići iz Crvene zvezde.