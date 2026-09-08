Valensija u prvoj proveri bolja od Saragose: Rivero pokazao zašto treba da ostane

Armoni Bruks predvodio je pobednički tim sa 14 poena, dok je Ti Džej Šorts dodao 13. Dvocifren je bio i bivši košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero sa 10 poena. Kubanac se ovog leta vratio u Valensiju na jednomesečni ugovor, pa će kroz pripremni period pokušati da se izbori za duži ostanak u klubu.

Nastupio je i bivši košarkaš Partizan Mozzart Beta Dilan Osetkovski, koji je postigao osam poena. Već na samom startu susreta pogodio je dve trojke i dobro otvorio svoj prvi nastup u novom dresu.

Valensija je tokom leta doživela velike promene u odnosu na prethodnu sezonu, u kojoj je osvojila špansko prvenstvo i igrala fajnal for Evrolige. Odlične partije učinile su nekoliko nosilaca igre zanimljivim drugim evropskim klubovima.

Ekipu su napustili Žan Montero, Brekston Ki, Darijus Tompson, Isak Noges, Džejmi Pradilja, Serhio De Larea, Branko Badio i Mat Kostelo.

U pokušaju da nadomeste njihove odlaske stigli su Ti Džej Šorts, Armoni Bruks, Mario Sen Superi, Dilan Osetkovski, Gonzalo Korbalan i Lukas Mari, dok ostaje da se vidi da li će Hasijel Rivero ostati u timu i nakon isteka privremenog ugovora.