Najbolji igrač 11. kola Mozzart Bet Superlige: Štoper koji daje golove i asistira

Moguće i da sam Stefan Gudelj ne veruje da ga je zapljusnuo talas sjajnih stvari u poslednja dva meseca. Debi i odlična igra u večitom derbiju, veliko poverenje Alberta Rijere, status jednog od nosilaca Zvezdine odbrane, poziv u A reprezentaciju i veliki meč u Ajndhovenu.

Počeo je da ruši sve barijere rođeni Trebinjac i ne namerava da stane. Niti da se zadovolji postignutim. Posle svega što je uradio u prethodnom periodu, mladi štoper srpskog šampiona demonstrirao je novi set kvaliteta i sposobnosti na teškom gostovanju u Kragujevcu.