Najbolji igrač 11. kola Mozzart Bet Superlige: Štoper koji daje golove i asistira
Vreme čitanja: 1min | uto. 13.10.26. | 10:24
Stefan Gudelj nastavio igrački rast sjajnom partijom u Kragujevcu
Moguće i da sam Stefan Gudelj ne veruje da ga je zapljusnuo talas sjajnih stvari u poslednja dva meseca. Debi i odlična igra u večitom derbiju, veliko poverenje Alberta Rijere, status jednog od nosilaca Zvezdine odbrane, poziv u A reprezentaciju i veliki meč u Ajndhovenu.
Počeo je da ruši sve barijere rođeni Trebinjac i ne namerava da stane. Niti da se zadovolji postignutim. Posle svega što je uradio u prethodnom periodu, mladi štoper srpskog šampiona demonstrirao je novi set kvaliteta i sposobnosti na teškom gostovanju u Kragujevcu.
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Odigrao je Gudelj, bez ikakve sumnje, najbolji meč u Crvenoj zvezdi. Bio je stub odbrane, pokazao da može da bude konstanta u sistemu Alberta Rijere. I ne samo to. Pamtiće prvenac Gudelj, autorizovan udarcem glavom na asistenciju dve godine mlađeg Vasilija Kostova. Pored toga upisao je i direktno dovavanja za pogodak Marka Arnautovića i overu pobede srpskog šampiona.
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Izgledao je sjajno na terenu Stefan Gudelj, iznosio loptu, uspeo da se nađe u još jednoj šansi. Ali i ovako je ostavio konkurenciju daleko iza sebe i spremio se za evropski start Crvene zvezde. Čekamo još jednu odličnu partiju. Ovog puta u Luganu.