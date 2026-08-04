Najbolji tim 3. kola Mozzart Bet Superlige: Andrić i Kanute pokvarili beogradizaciju
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 10:07
Najviše igrače iz Čukaričkog i OFK Beograd Mozzart Beta
Zagovornici ideje da se ne skraćuje Mozzart Bet Superliga kao argument su koristili da se plaše – beogradizacije lige. Da će gotovo svi klubovi elitnog ranga biti iz glavnog grada.
Ipak, malo je falilo da se beogradizacija dogodi u idealnom timu 3. kola Mozzart Bet Superlige. Od 11 fudbalera čak devetorica igraju u klubovima iz prestonice. Tu su četvorica iz Čukaričkog, trojica iz OFK Beograd Mozzart Beta i dvojica iz IMT-a.
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Dvojac koji je pokvario „idealni beogradski tim“ su Nikola Andrić, štoper Mladosti iz Lučana, koji je bio najistaknutija figura poslednje linije na gostovanju u Pančevu (0:0), a pored njega Frenk Kanute, koji je sa niškim Radničkim slavio protiv Zemuna (1:0).
Najviše igrača je sa Banovog brda. Čukarički je u prvom poluvremenu „oduvao“ Radnički iz Kragujevca, a zanimljivo je da pored Uroša Miladinovića, koji je proglašen za Igrača kola, ostatak tima čine – defanzivci. Najpre golman Đorđe Nikolić, koji je zaustavio sve pokušaje gostiju, a onda i tandem bekova Nemanja Miletić – Zlatan Šehović.
Romantika je ponovo zavladala Novim Pazarom, kao proletos. Ponovo je OFK Beograd Mozzart Bet odigrao fenomenalnu utakmicu na stadionu kraj Jošanice (4:1), pa su mesta u Timu kola našli dvostruki strelac Jakuba Silue, neuhvatljivo krilo Hamed Aderoju, kao i strelac trećeg kola Jovan Šljivić.
IMT je napravio iznenađenje kola – ako je iznenađenje – pobedom nad Partizanom u Humskoj (2:1). Dušan Žagar je odigrao možda najbolju partiju karijere na najvećoj sceni i našao se u idealnih 11, a pored njega komandant odbrane Traktorista Stefan Šapić, koji je drugi put ove sezone, u samo tri kola, među probranima.
Tako da, idealni tim 3. kola Mozzart Bet Superlige čine: Nikolić (Čukarički) – Miletić (Čukarički), Andrić (Mladost), Šapić (IMT), Šehović (Čukarički) – Šljivić (OFK Beograd Mozzart Bet), Kanute (Radnički Niš) – Žagar (IMT), Miladinović (Čukarički), Aderoju (OFK Beograd Mozzart Bet) – Silue (OFK Beograd Mozzart Bet).