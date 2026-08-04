Najbolji tim 3. kola Mozzart Bet Superlige: Andrić i Kanute pokvarili beogradizaciju

Zagovornici ideje da se ne skraćuje Mozzart Bet Superliga kao argument su koristili da se plaše – beogradizacije lige. Da će gotovo svi klubovi elitnog ranga biti iz glavnog grada.

Ipak, malo je falilo da se beogradizacija dogodi u idealnom timu 3. kola Mozzart Bet Superlige. Od 11 fudbalera čak devetorica igraju u klubovima iz prestonice. Tu su četvorica iz Čukaričkog, trojica iz OFK Beograd Mozzart Beta i dvojica iz IMT-a.