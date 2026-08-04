Posle dve godine agonije i 12 utakmica, Ter Štegen sreću traži u Ajaksu
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 10:02
Nemac potpisao
U neko bolje vreme Mark Andre ter Štegen bio je sigurno među pet najboljih golmana Evrope, no slika o njemu drastično se promenila tokom protekle dve godine. Dve godine agonije, može se reći, jer to kroz šta je prošao nemački golman teško je izdržati.
Sada će sreću potražiti u Ajaksu, sa kojim je zvanično potpisao ugovor o jednogodišnjoj pozajmici. Nemački golman pokušaće da oživi karijeru u organizaciji koja i sama pokušava da se vrati na staze stare slave. Ajaks godinama nije ni blizu nekadašnjeg nivoa, oporavak posle nezapamćenog skandala u koji je bio uključen Mark Overmars i prodaja praktično celog tima koji je stigao do polufinala Lige šampiona predvođena Dušanom Tadićem ostavile su nesagledive dugoročne posledice na klub koji je nekada bio sam krem evropskog fudbala.
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Četvrtak, 20.00: (1,07) Ajaks (11,0) Šelburn (18,0)
Ter Štegen će pokušati da svojim iskustvom doprinese rezultatskom oporavku, mada je pitanje na šta će Ajaks ličiti ako mu do kraja prelaznog roka ode najbolji igrač Mika Godts. Nemački golman u poslednje dve godine maltene nije ni igrao fudbal, zabeležio je ukupno samo 12 nastupa zbog ozbiljnih problema sa povredama. Prvo mu je pre dve godine pukla patelarna tetiva, da bi onda u narednoj sezoni prvo imao ozbiljnih muka sa leđima, pa sa zadnjom ložom zbog čega je upisao samo tri nastupa.
S obzirom da je konkurencija na stadionu Kamp Nou prejaka i da Vojćeh Ščensni i Đoan Garsija drže sve pod kontrolom u protekle dvegodine, Ter Štegen je morao da se pomiri sa sudbinom i izabere mesto gde će moći da dobije minute.
Prošle sezone u Ajaksu su minute na gol liniji delili Čeh Vitešslav Jaroš i Marten Pas, koji je na početku ove takmičarske godine branio u oba dosad odigrana meča kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Vojvodine.
Kopljanici su ovog leta doveli špica Markosa Leonarda iz Al Hilala za 20.000.000 evra, plus levog beka Monaka Kaja Enrikea za 11.000.000 evra, dok su Julijan Brant i Dejli Blind stigli kao slobodni igrači.