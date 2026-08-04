Posle dve godine agonije i 12 utakmica, Ter Štegen sreću traži u Ajaksu

U neko bolje vreme Mark Andre ter Štegen bio je sigurno među pet najboljih golmana Evrope, no slika o njemu drastično se promenila tokom protekle dve godine. Dve godine agonije, može se reći, jer to kroz šta je prošao nemački golman teško je izdržati.

Sada će sreću potražiti u Ajaksu, sa kojim je zvanično potpisao ugovor o jednogodišnjoj pozajmici. Nemački golman pokušaće da oživi karijeru u organizaciji koja i sama pokušava da se vrati na staze stare slave. Ajaks godinama nije ni blizu nekadašnjeg nivoa, oporavak posle nezapamćenog skandala u koji je bio uključen Mark Overmars i prodaja praktično celog tima koji je stigao do polufinala Lige šampiona predvođena Dušanom Tadićem ostavile su nesagledive dugoročne posledice na klub koji je nekada bio sam krem evropskog fudbala.