Ode sve dođavola kad u Engleskoj petoligaš odbija ponudu od 1.200.000 evra za igrača

Reč je o 23-godišnjem krilnom fudbaleru poniklom u omladinskoj školi Milvola, ali u Londonu nikako nije mogao do minuta, pa je morao da se spusti u niže lige. Prošle sezone konačno je zablistao i na 54 utakmice postigao 17 golova, a pride saigračima namestio još deset. Proglašen je za najboljeg mladog igrača lige.

Odmah su se naravno javili veći klubovi, ali ni on verovatno nije očekivao da će u priči biti i jedan od najvećih, bar u Švedskoj. Jurgorden se opasno zainteresovao i vrlo brzo poslao ponudu od 875.000 evra. Boram Vud je glatko odbio. Onda se Jurgorden vratio sa 1.170.000 evra i opet je dobio samo zahvalnicu.

Treba ipak imati na umu da je Boram Vud prošle sezone bio četvrti na tabeli Nacionalne lige i stigao do finala baraža za promociju. Ali je na Vembliju izgubio od Ročdejla i to tek posle penala pa je tako ostao bez plasmana u Ligu dva. Očigledno hoće opet da pokušaju. Nije sve u novcu.