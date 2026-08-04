Ode sve dođavola kad u Engleskoj petoligaš odbija ponudu od 1.200.000 evra za igrača
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 09:56
Upravo je to uradio Boram Vud za Abdula Abdulmalika
Navikli smo na poslove koji se mere desetinama miliona evra, ali su oni tradicionalno rezervisani za najveće klubove u Evropi. U Srbiji odjekne svaki milionski transfer. A u Engleskoj nije odjeknuo jedan koji je mogao da se desi u – petoj ligi?
Naime, malo poznati Boram Vud, koji se takmiči u Nacionalnoj ligi, petom rangu takmičenja u fudbalskoj piramidi Engleske, odbio je okruglo 1.000.000 funti (nešto manje od 1.200.000 evra) koliko je švedski Jurgorden davao za Abdula Abdulmalika.
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Reč je o 23-godišnjem krilnom fudbaleru poniklom u omladinskoj školi Milvola, ali u Londonu nikako nije mogao do minuta, pa je morao da se spusti u niže lige. Prošle sezone konačno je zablistao i na 54 utakmice postigao 17 golova, a pride saigračima namestio još deset. Proglašen je za najboljeg mladog igrača lige.
Odmah su se naravno javili veći klubovi, ali ni on verovatno nije očekivao da će u priči biti i jedan od najvećih, bar u Švedskoj. Jurgorden se opasno zainteresovao i vrlo brzo poslao ponudu od 875.000 evra. Boram Vud je glatko odbio. Onda se Jurgorden vratio sa 1.170.000 evra i opet je dobio samo zahvalnicu.
Treba ipak imati na umu da je Boram Vud prošle sezone bio četvrti na tabeli Nacionalne lige i stigao do finala baraža za promociju. Ali je na Vembliju izgubio od Ročdejla i to tek posle penala pa je tako ostao bez plasmana u Ligu dva. Očigledno hoće opet da pokušaju. Nije sve u novcu.