Potpuni kolaps u Monaku! Pod znakom pitanja i učešće u Evrokupu

Finansijski kolaps koji potresa košarkaški Monako usled koga su izgubili mesto u Evroligi (koje je pripalo Bešiktašu), preti da dovede do potpunog kraha kluba. Kako prenosi nemački novinar Rupert Fabig, postoje ozbiljne šanse da tim iz Kneževine ostane i bez učešća u Evrokupu, a da njihovo mesto zauzme nemački Hamburg.

Iako je bivša NBA zvezda Džamal Mešburn preuzeo vlasništvo nad klubom, Monako zasad nije obezbedio garancije ni za učešće u francuskoj LNB ligi. Iako im predstoji pravo na žalbu, finansijska situacija je izuzetno teška, pa je pod velikim znakom pitanja da li će sakupiti neophodna sredstva za takmičarsku sezonu u Evrokupu.