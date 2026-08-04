Potpuni kolaps u Monaku! Pod znakom pitanja i učešće u Evrokupu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 09:49
Finansijska situacija je kritična
Finansijski kolaps koji potresa košarkaški Monako usled koga su izgubili mesto u Evroligi (koje je pripalo Bešiktašu), preti da dovede do potpunog kraha kluba. Kako prenosi nemački novinar Rupert Fabig, postoje ozbiljne šanse da tim iz Kneževine ostane i bez učešća u Evrokupu, a da njihovo mesto zauzme nemački Hamburg.
Iako je bivša NBA zvezda Džamal Mešburn preuzeo vlasništvo nad klubom, Monako zasad nije obezbedio garancije ni za učešće u francuskoj LNB ligi. Iako im predstoji pravo na žalbu, finansijska situacija je izuzetno teška, pa je pod velikim znakom pitanja da li će sakupiti neophodna sredstva za takmičarsku sezonu u Evrokupu.
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Ukoliko Monako definitivno odustane ili bude izbačen, od toga bi najveću korist mogao da ima Hamburg, koji bi se posle nekoliko sezona pauze ekspresno vratio na drugu najjaču evropsku pozornicu.
Podsetimo da je Monako svojevremeno osvojio Evrokup, bio dva puta na završnom turniru Evrolige, ali se usled velikoh finansijskih poteškoća prvog čoveka kome su sva novčana sredstva zamrznuta zbog rata u Ukrajini, ceo projekat se urušio.