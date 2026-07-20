Najbolji tim 1. kola Mozzart Bet Superlige: Trio sa Marakane i Karađorđa

Beogradske crveno-bele u Timu kola predstavljaju desni bek Seol , vezista Vasilije Kostov , kao i najbolji igrač utakmice Bruno Duarte , dok novosadske crveno-bele reprezentuju krila Lazar Ranđelović i Petar Sukačev , kao i špic Nardin Mulahusejnović. Ujedno, Ranđelović je izabran za najboljeg igrača 1. kola.

Novi Pazar je na premijeri pobedio Radnički iz Kragujevca sa 1:0 i „delegirao“ je dvojicu igrača u Tim kola – golmana Miloja Prekovića i strelca pobedonosnog gola, zaista spektakularnog gola Ivana Davidovića.

IMT je napravio malo iznenađenje pobedom na Banovom brdu nad Čukaričkim (1:0), a jedini gol na utakmici postigao je štoper gostiju, nekada član baš Brđana, Stefan Šapić. Uloga drugog centralnog beka u ovih Idealnih 11 prve runde pripada Mirku Milikiću, novom reprezentativcu Srbije, koji je davao energiju i agresivnost odbrani Železničara u pobedi nad niškim Radničkim (2:1). Na poziciji levog beka našao se strelac pobedničkog gola za Dizelku protiv Nišlija - Nikola Đuričić.

Idealni tim 1. kola Mozzart Bet Superlige čine: Preković (Novi Pazar) 7,5 - Seol (C. zvezda) 7, Milikić (Železničar) 7, Šapić (IMT) 7, Đuričić (Železničar) 7 - Ranđelović (Vojvodina) 8, Kostov (C. zvezda) 7,5, Davidović (Novi Pazar) 7,5, Sukačev (Vojvodina) 7,5 - Duarte (C. zvezda) 8, Mulahusejnović (Vojvodina) 7,5.