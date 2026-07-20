Najbolji tim 1. kola Mozzart Bet Superlige: Trio sa Marakane i Karađorđa
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 12:57
Ekipe sa najubedljivijim pobedama imaju najviše predstavnika
Prilično jednostavna matematika: dva kluba koja su ostvarila najubedljivije pobede u 1. kolu Mozzart Bet Superlige imaju i najviše predstavnika u Idealnom timu premijerne runde.
Crvena zvezda je „petardom“ poželela dobrodošlicu Mačvi u elitno društvo (5:0), dok je Vojvodina deklasirala OFK Beograd Mozzart Bet na Karađorđu (4:0) i time sebi malo podigla samopouzdanje pred sudar sa Ajaksom u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
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Beogradske crveno-bele u Timu kola predstavljaju desni bek Seol, vezista Vasilije Kostov, kao i najbolji igrač utakmice Bruno Duarte, dok novosadske crveno-bele reprezentuju krila Lazar Ranđelović i Petar Sukačev, kao i špic Nardin Mulahusejnović. Ujedno, Ranđelović je izabran za najboljeg igrača 1. kola.
Novi Pazar je na premijeri pobedio Radnički iz Kragujevca sa 1:0 i „delegirao“ je dvojicu igrača u Tim kola – golmana Miloja Prekovića i strelca pobedonosnog gola, zaista spektakularnog gola Ivana Davidovića.
IMT je napravio malo iznenađenje pobedom na Banovom brdu nad Čukaričkim (1:0), a jedini gol na utakmici postigao je štoper gostiju, nekada član baš Brđana, Stefan Šapić. Uloga drugog centralnog beka u ovih Idealnih 11 prve runde pripada Mirku Milikiću, novom reprezentativcu Srbije, koji je davao energiju i agresivnost odbrani Železničara u pobedi nad niškim Radničkim (2:1). Na poziciji levog beka našao se strelac pobedničkog gola za Dizelku protiv Nišlija - Nikola Đuričić.
Idealni tim 1. kola Mozzart Bet Superlige čine: Preković (Novi Pazar) 7,5 - Seol (C. zvezda) 7, Milikić (Železničar) 7, Šapić (IMT) 7, Đuričić (Železničar) 7 - Ranđelović (Vojvodina) 8, Kostov (C. zvezda) 7,5, Davidović (Novi Pazar) 7,5, Sukačev (Vojvodina) 7,5 - Duarte (C. zvezda) 8, Mulahusejnović (Vojvodina) 7,5.