Lazovićev najteži momenat u Partizanu: Zahid mora na operaciju, a ja kažem doktoru - recite da me niste našli

Kasnije je sa Zahidom moralo da se priča o reprogramu duga. “Prvi monitoring, Zahid ima dug, mislim u tom trenutku, nekih 300.000 evra. Dolazi kod mene u kancelariju i treba da pričamo o reprogramu. A niste mu platili operaciju… Ja mu ispričam ovo što sam vama i on kaže: 'Razmisliću.' I naravno, sve je ispalo kako treba, potpisao je reprogram. Tako da, ima dosta teških momenata. Za mene, kao bivšeg igrača, taj momenat je... Tada sam rekao da nikad neću više sebi dozvoliti da tako nešto kažem ili uradim. Ali na kraju priče sa Zahidom, na današnji dan, prema njemu nema nikakvih dugovanja.”

Tada je uradio ono za šta kaže da nikada više ne bi uradio u svom životu. “Tada sam prvi put pomislio da više neću moći… Zahid je morao da ide na operaciju. Sećam se, doktor Sead Malićević ulazi kod mene u kancelariju i kaže: 'Moramo da platimo operaciju, mislim da je preko 20.000 evra.' I sećam se mog odgovora, a taj dan na računu, da ne kažem koliko imamo: 'Doktore, recite da me niste našli…'”

Lazović jednim od najvećih uspeha aktuelnog rukovodstva smatra to što nijednim svojim potezom nije učinio da se dug kluba uveća u protekle dve godine, već je on smanjen za oko 20.000.000 evra.

Na gostovanju podkastu “2x45” funkcioner Parnog valjka prisetio se trenutka kada je zajedno sa svojim saradnicima došao u klub u oktobru 2024. godine. Tim nije imao rešene zimske pripreme, a stanje u klubu bilo je katastrofalno.

“Moj prvi posao je bio da organizujem pripreme u oktobru za januar, a nigde nema mesta, jer su svi klubovi već organizovali pripreme. Na računu je bilo 4.000 evra, a pripreme koštaju 150.000 evra. Kao bivši igrač znam koliko je važno da Partizan ide na pripreme i da ima uslove kakve treba da ima ovaj klub. Sećam se kada sam ušao na Upravni odbor i rekao da ćemo ići u Antaliju i da će nas to koštati 150.000 evra. Svi su me pogledali i pitali: 'Pa jesi svestan ti u kakvoj situaciji se mi nalazimo?' Onda sam pokušao da objasnim svim saradnicima koliko je važno da Partizan ima dobre uslove, nakon čega su prihvatili. Potom nisam smeo da im kažem da sam organizovao čarter let.”

Znači, još 100.000 evra?

“Ne baš 100, ali... Znam koliko je važno za igrača da oseti veličinu Partizana”, poručio je između ostalog Lazović, a kompletnu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Mozzart Sporta.