Ne može ni kraj jezera baš uvek spektakl: Komo iz penala probio Filipa Stankovića

Kriza je prošlost, Komo ponovo seje strah po Italiji. Prekinuo je mini-seriju loših rezultata protiv Fjorentine, samopouzdanje napumpao do maksimuma deklasiravši Mančester Junajted u Ligi šampiona, da bi krajem oktobra nastavio proboj ka vrhu tabele preko Sasuola i Torina. A u istom ritmu započeo je i novembar, lupivši u prvom meču nedeljnog programa deset gola protiv Venecije novu, petu recku u svim takmičenjima - 1:0 (1:0).

Navikao nas je tim Seska Fabregasa na atraktivan, lepršav fudbal, pa je stoga ovog popodneva donekle razočarao. Umesto spektakla protiv Venecije je ponudio nešto približnije uspavanci, pa bi u skladu sa tim španski strateg mogao da bude zadovoljan prvim minimalcem u sezoni.