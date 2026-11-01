Ne može ni kraj jezera baš uvek spektakl: Komo iz penala probio Filipa Stankovića
Vreme čitanja: 5min | ned. 01.11.26. | 14:43
Minimalac ekipe Seska Fabregasa protiv Venecije za petu vezanu pobedu u svim takmičenjima
Kriza je prošlost, Komo ponovo seje strah po Italiji. Prekinuo je mini-seriju loših rezultata protiv Fjorentine, samopouzdanje napumpao do maksimuma deklasiravši Mančester Junajted u Ligi šampiona, da bi krajem oktobra nastavio proboj ka vrhu tabele preko Sasuola i Torina. A u istom ritmu započeo je i novembar, lupivši u prvom meču nedeljnog programa deset gola protiv Venecije novu, petu recku u svim takmičenjima - 1:0 (1:0).
Navikao nas je tim Seska Fabregasa na atraktivan, lepršav fudbal, pa je stoga ovog popodneva donekle razočarao. Umesto spektakla protiv Venecije je ponudio nešto približnije uspavanci, pa bi u skladu sa tim španski strateg mogao da bude zadovoljan prvim minimalcem u sezoni.
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Do njega je Komo došao iz penala, nakon što je u finišu prvog poluvremena Žuan Žezus sa leđa faulirao Anastasiosa Duvikasa, sprečivši ga da sa pet metara spakuje loptu u mrežu. Umesto toga, isto je sa bele tačke uradio kapiten Lukas Da Kunja svojim prvim golom u sezoni.
Bio je to jedini način na koji su fudbaleri Koma ovog popodneva mogli do mreže Filipa Stankovića. Delom i zbog toga što domaćin nije bio na prepoznatljivom nivou, ali i zbog nastupa Venecije koju je Davide Nikola očvrsnuo dolaskom u klub. Toliko da je jedna od ranjivijih odbrana svela jedan od potentnijih napada u Seriji A na svega četiri udarca u okvir gola od kojih je jedan došao iz penala. Preostala tri, od kojih je onaj Lukasa Da Kunje iz 25. minuta bio posebno nezgodan, srpski golman je sjajno ukrotio.
Međutim, nije to mnogo vredelo Veneciji. Fenjeraš prosto nije znao kako da pripreti Žanu Butezu. Jedini udarac u okvir njegovog gola uputio je tek u nadoknadi meča, i to sa distance, potvrdivši još jednom da je neefikasnost glavni razlog zbog kojeg tavori na dnu tabele sa samo tri osvojena boda. Komo ih ima 23 i sada je na samo dva od Intera odnosno Lacija, koji meč devetog kola igra od 15.00 protiv Kaljarija na svom terenu.
SERIJA - 10. KOLO
Subota
Bolonja - Monca 2:1 (1:1)
/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/
Udineze - Roma 2:5 (0:4)
/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/
Milan - Inter 3:1 (3:1)
/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/
Nedelja
Komo - Venecija 1:0 (1:0)
/Da Kunja 43pen/
15.00: (1,92) Frozinone (4,30) Torino (3,35) MOZZART RELAX
15.00: (1,38) Lacio (4,70) Kaljari (7,75) MOZZART RELAX
18.00: (3,05) Leče (3,30) Đenova (2,40) MOZZART RELAX
20.45: (2,25) Juventus (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (2,85) Sasuolo (3,80) Fjorentina (2,25) MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Atalanta (4,70) Parma (6.25) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama