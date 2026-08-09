Postoji koordinisan i učestali napor da se potkopaju FIFA i njen predsednik

Južnoamerikanci i Afrikanci pružili su punu podršku prvom čoveku FIFA, i to u baš oštrom saopštenju, gde kažu da "neće prihvatiti bilo kakvu operaciju ili pokušaj preuzimanja predsedničke funkcije koji nije u skladu sa propisima".



Zahvalni su na podršci koju su dobili, pa su i oni rešili da se oglase novim, zvaničnim saopštenjem.

"Povodom nedavnih saopštenja. CONMEBOL-a i CAF-a, kao i razgovora sa članicama i konfederacijama FIFA širom sveta, FIFA neće podržati, olakšavati niti tolerisati bilo kakav proces u vezi sa izborom predsednika FIFA koji nije u skladu sa Statutom FIFA, demokratskim procedurama i uspostavljenim okvirom upravljanja. Predsednik FIFA izabran je demokratskim putem od strane članica FIFA i nastavlja da obavlja svoj mandat. Sve je očiglednije da postoji koordinisan i učestali napor pojedinaca da potkopaju FIFA i njenog predsednika. Oni koji nemaju podršku članica FIFA ne bi trebalo da pokušavaju da putem optužbi, insinuacija ili dezinformacija ostvare ono što ne mogu da postignu kroz utvrđene demokratske procese FIFA", navodi se.

Posebno se ističe značaj Đanija Infantina, kako oni kažu.

"Predsednik FIFA posvetio je više od 30 godina svog profesionalnog života evropskom i svetskom fudbalu, doprinoseći značajnim promenama u igri, a posebno proširenju pristupa, resursa i mogućnosti širom svetskog fudbala. Promene neizbežno dovode u pitanje postojeće interese, ali neslaganje sa tim promenama ne može da opravda pokušaje potkopavanja demokratskog mandata predsednika FIFA ili institucije koju je izabran da predvodi. FIFA pozdravlja legitimno preispitivanje. Međutim, preispitivanje nije dozvola za iskrivljavanje činjenica, uveličavanje neutemeljenih tvrdnji ili stvaranje distrakcija osmišljenih da potkopaju napredak. Kada izveštavanje bude netačno ili obmanjujuće, FIFA će na to direktno i odlučno odgovoriti".

Glavna reč u ovom saopštenju bila je – odgovornost.

"Odgovornost FIFA je glavna stvar. Odgovornost je na nama, prema naših 211 članica i fudbalu širom sveta. Nećemo dozvoliti da nas bilo šta omete ili skrene sa puta jačanja organizacije, ispunjavanja obaveza prema našim članicama i nastavka rada na tome da fudbal postane zaista globalan. Predvođeni predsednikom FIFA i administracijom FIFA, ostajemo čvrsto usmereni na tu misiju i odlučniji smo nego ikada da je ostvarimo", zaključuje se.