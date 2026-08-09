Postoji koordinisan i učestali napor da se potkopaju FIFA i njen predsednik
Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 00:48
Svetska kuća fudbala oglasila se novim saopštenjem
Za sada, neće biti promena na čelu Svetske fudbalske federacije (FIFA) jer je Đani Infantino dobio punu podršku najvišeg rukovodstva organizacije. Morali su vanredno da sastanče u Maroku jer je nastala prava drama u svetskom fudbalu posle ideje da se komercijalno proda 20 odsto vlasništva nad Svetskim prvenstvo i ostalim takmičenja, pa je u Rabatu moralo da se vidi šta će i kako će dalje. Pošto je Đani Infantino preživeo taj vanredni sastanak i nastaviće dalje po svome, uz činjenicu da je pomenuti plan pao u vodu pod pritiskom, došlo je vreme za nova saopštenja iz svetske kuće fudbala.
Oglašavali su se fudbalski savezi i kontinentalne federacije po pitanju kontroverzne prodaje i generalno stvari koje se dešavaju oko Infantina - kao što su navodi da je UEFA platila Infantinovoj ljubavnici za ćutanje, što je on brzo demantovao - a nisu samo bile kritike i pridike. Bilo je i podrške za predsednika FIFA, konkretno od federacija CONMEBOL i CAF.
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Južnoamerikanci i Afrikanci pružili su punu podršku prvom čoveku FIFA, i to u baš oštrom saopštenju, gde kažu da "neće prihvatiti bilo kakvu operaciju ili pokušaj preuzimanja predsedničke funkcije koji nije u skladu sa propisima".
Zahvalni su na podršci koju su dobili, pa su i oni rešili da se oglase novim, zvaničnim saopštenjem.
"Povodom nedavnih saopštenja. CONMEBOL-a i CAF-a, kao i razgovora sa članicama i konfederacijama FIFA širom sveta, FIFA neće podržati, olakšavati niti tolerisati bilo kakav proces u vezi sa izborom predsednika FIFA koji nije u skladu sa Statutom FIFA, demokratskim procedurama i uspostavljenim okvirom upravljanja. Predsednik FIFA izabran je demokratskim putem od strane članica FIFA i nastavlja da obavlja svoj mandat. Sve je očiglednije da postoji koordinisan i učestali napor pojedinaca da potkopaju FIFA i njenog predsednika. Oni koji nemaju podršku članica FIFA ne bi trebalo da pokušavaju da putem optužbi, insinuacija ili dezinformacija ostvare ono što ne mogu da postignu kroz utvrđene demokratske procese FIFA", navodi se.
Posebno se ističe značaj Đanija Infantina, kako oni kažu.
"Predsednik FIFA posvetio je više od 30 godina svog profesionalnog života evropskom i svetskom fudbalu, doprinoseći značajnim promenama u igri, a posebno proširenju pristupa, resursa i mogućnosti širom svetskog fudbala. Promene neizbežno dovode u pitanje postojeće interese, ali neslaganje sa tim promenama ne može da opravda pokušaje potkopavanja demokratskog mandata predsednika FIFA ili institucije koju je izabran da predvodi. FIFA pozdravlja legitimno preispitivanje. Međutim, preispitivanje nije dozvola za iskrivljavanje činjenica, uveličavanje neutemeljenih tvrdnji ili stvaranje distrakcija osmišljenih da potkopaju napredak. Kada izveštavanje bude netačno ili obmanjujuće, FIFA će na to direktno i odlučno odgovoriti".
Glavna reč u ovom saopštenju bila je – odgovornost.
"Odgovornost FIFA je glavna stvar. Odgovornost je na nama, prema naših 211 članica i fudbalu širom sveta. Nećemo dozvoliti da nas bilo šta omete ili skrene sa puta jačanja organizacije, ispunjavanja obaveza prema našim članicama i nastavka rada na tome da fudbal postane zaista globalan. Predvođeni predsednikom FIFA i administracijom FIFA, ostajemo čvrsto usmereni na tu misiju i odlučniji smo nego ikada da je ostvarimo", zaključuje se.