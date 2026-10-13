Najjeftiniji tim Lige šampiona za istoriju - prvi gol i prva pobeda (VIDEO)

Praška Slavija ima višestruko skuplji tim (111.000.000 evra naspram 19.000.000), neuporedivo veće evro iskustvo (od 2017. svake godine igra grupnu fazu evrokupova, poslednje dve godine je u Ligi šampiona), neupitno je individualno daleko kvalitetnija, no ništa od toga nije joj pomoglo da izbegne poraz na grandioznom i polupraznom Olimpijskom stadionu u Bakuu.

Istorijska noć za Sabah, najmlađi klub koji se ove sezone takmiči u Ligi šampiona. Ekipa našeg Veljka Simića postigla je prvi gol u elitnom takmičenju, gol koji joj je bio dovoljan da upiše i prvu pobedu - 1:0. Uknjižio je šampion Azerbejdžana nekoliko interesantnih skalpova u ovih devet godina postojanja (ili bolje reći u poslednje tri, koliko igra evrokupove), međutim gledajući s istorijskog aspekta, ovako značajn nije.

Imajući u vidu da je ispustio dobijenu utakmicu protiv Lansa u prvom kolu pred svojim navijačima, odnosno da će do kraja morati na megdan daleko snažnijim rivalima (Bajern, Arsenal, Viljareal, Aston Vila, Porto), češki prvak nema mnogo čemu da se nada u nastavku takmičenja. Što se Sabaha tiče, tu je još i okršaj sa norveškim Vikingom, gde leže novi potencijalni bodovi... Domaćina su večeras do pobede vodili krilni napadač Kahim Paris (strelac u 49. mnutu) i opasni centarfor Džoj Lens Mikels, koji je dva minuta pre kraja iskoristio katastrofalnu grešku golmana Jakuba Markoviča gotovo na sredini terena. Šutirao je Mikels na prazan gol, nije se defanzivno proslavio ni Dejvid Mozes, jureći za tom loptom, i sve je bilo rešeno.

Nije Sabah bio bolji u polju, dosta je patio, teško se branio, ali daleko od toga da je četa Valdasa Dambrauskasa bila bezopasna pre nego što je postigla taj prvi pogodak. Paris je, recimo, u 17. minutu poništen pogodak zbog milimetarskog ofsajda. U toj situaciji Veljko Simić bio je asistent...

U prvih 45 minuta Azerbejdžanci nisu uputili nijedan udarac u okvir gola, a opet, ne može se reći da su bili nadigrani. Doduše, sreća ih je poslužila u nekoliko navrata. Posebno kad je Tomasu Horiju s gol linije loptu skinuo Stiv Solve.