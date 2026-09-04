Najveći transferi koji se nisu desili: Real bi mogao da pati, Arsenalove unapred izgubljene bitke

Stoga je najrealnije da krenemo od Primere u kojoj je Barselona poslednje dve godine nedodirljiva. Dominira u derbijima sa Real Madridom, ne da tron, a priprema terena za treću uzastopnu šampionsku krunu isprava je delovala savršeno, a potom aljkavo.

Jer šta je drugog potpisivanje Rodrija, dvostruke Zlatne lopte (najbolji igrač planete 2024. godine i najbolji igrač Mundijala 2026) do savršenstvo. Kada jedan od dva najmoćnija vezna reda na planeti, sebe počasti takvim igračem, kada se spoje Rodri i Pedri - možda i vama odzvanja u glavi glas arapskog komentatora "Rodri - Pedri, Pedri - Rodri" - tada Barselona tek postaje bermudski trougao u kojem se lopti, iz vizure rivala, gubi svaki trag.

Upravo je Rodri figura zbog koje bi Real Madrid mogao da pati budući da već dve sezone pati u El Klasiku zbog inferiornosti u veznom redu (dobio samo jedan od poslednjih sedam derbija uz gol razliku 22:10). Bio je španski mag velika želja Kraljevskog kluba početkom leta, ali se prema rečima Žozea Murinja, nećkao, što je navelo vicešampiona Španije da odustane od trke za njegov potpis.

"On je imao određene sumnje, i te njegove sumnje su stvorile sumnje kod mene. On je izvanredan igrač... ali Real Madrid je klub takve dimenzije da ne dozvoljava sebi igrače koji se preispituju. Ako te Madrid pozove, treba samo da pitaš 'Kada treba da dođem?'"

Rodri (©AFP)

Drugim rečima, zbog nedostatka potpune posvećenosti, Real se povukao iz priče, a Barseloni je ostavljen brisan prostor za letnji džekpot. Sportski sektor Barselone je zaslužio desetku, a onda do kraja prelaznog roka postao žrtva "bezobrazne" samouverenosti, ili bolje reći osionosti.

Barselona i njen predsednik Đoan Laporta nisu shvatili da "ne" znači "ne", te da im Atletiko Madrid neće prodati Hulijana Alvareza za 100.000.000 evra, ponudu koja je čitavog leta bila na stolu. Šampion Španije je napunio glavu Alvarezu da ga čeka, Hulijan je želeo da ubrza odlazak javnim isputanjem još na Mundijalu kada je poručio da je "najbolje za sve da napusti Atletiko".

Jorgandždije su pokazale snage, nedvosmisleno zatvorile vrata odlaska u Barselonu u svakom scenariju osim aktiviranja izlazne klauzuzle od 500.000.000 evra (apsolutno nemoguć sled događaja), ali su mu ponudile alternativu i dolazak u Premijer ligu. Hulijan se telefonskim razgovorom zahvalio Mikelu Arteti i poručio da ne želi nazad na Ostrvo.

Hulijan Alvarez (©AFP)

Katalonci su postali žrtve apsolutnog fokusa na Hulijana i morali su da se zadovolje, niskobudžetnom, možda i isluženom opcijom u vidu Gabrijela Žezusa.

S tim u vezi, Lautara Martineza možemo da zavedemo kao veliki transfer koji se nije desio ovog leta, iako pregovori nisu ni bili otvoreni. Jednostavno, stav Intera je bio da kapiten nije na prodaju.

Isto tako nije se desio dolazak Hulijana u redove šampiona Engleske, ali to je bila unapred izgubljena bitka, iako je Arsenal čekao mig Argentinca da razbije kasu i plati Atletiku 150.000.000 evra. Ali Alvarez nije najveća zvezda koju su ovog leta prizivali na Emirejtsu. Toplije je bilo sa Vinisijusom Žuniorom, ne i vrelo.

I to je bila, unapred izgubljena bitka, jer je sve zavisilo od Real Madrida. Tobdžije su pripremale teren mesecima unazad, još od proleća bili u kontaktu sa agentima Brazilca čiji se produžetak saradnje sa Real Madridom prilično otegao. Arsenal se nadao da bi veza Blankosa i Vinija mogla da pukne, nudio superzvezdi najveći ugovor u istoriji Arsenala, centralno mesto projektu Mikela Artete, uprava na čelu sa porodicom Krenki je aminovala investiciju, ali Tobdžije nisu ni došle u situaciju da pregovaraju sa Realom. Vinisijus je produžio na Bernabeu do 2032.

Madridski gigant je ovog leta opipavao teren za transfer Majkla Olisea. Tresla se Evropa od potencijalnog ujedinjenja Embapea i Olisea, pouzdani francuski novinar Santi Auna sredinom jula javio da desnokrilni virtuoz želi u Madrid, ali je Bajern od starta imao čvrst stav - „Ako Florentino Perez želi da nam pošalje ponudu, što se još nije dogodilo, može sebe da poštedeti muke. Imamo dugoročni ugovor sa Oliseom, a Bajern nije klub koji prodaje“.

Na kraju je Real nije slao Bavarcima nikakvu ponudu, preorijentisao se na drugog bundesligaša i pronašao drugog kapitalca. Iz Lajpciga je za 125.000.000 evra stigao Jan Diomande.

Sada je vreme da se preselimo u Premijer ligu i konstatujemo da bi letnji ceh Mančester Sitija bio za stotinak miliona veći (a svakako je potrošelo pola milijarde na Etihadu) da Liverpul poslednjeg dana prelaznog roka nije stopirao transfer Kodija Gakpa. Holanđanin se dogovorio sa Građanima, oni ponudili 93.000.000 Redsima, ali je velikan sa Enfilda udario veto i sačuvao svom treneru Andoniju Iraoli strahovito važnog fudbalera.

Mančester Junajted je poslednjeg dana prelaznog roka pitao Barselonu za Alehandrea Baldea u nadi da će dovesti preko potrebnog levog beka, ali je dobio negativan odgovor, dok je Čelsi izvisio za veliko pojačanje iz Rome. Ponuda za Manua Konea je delovala primamljivo, na stolu je bilo 60.000.000 evra + Džejmi Gitens na pozajmici u narednih godinu dana, ali je transfer lično stopirao trener Đan Pjero Gasperini pokazavši koliko je ozbiljan u nameri da Romaniste obraduje titulom na stogodišnjicu kluba.