Anri dao Liverpulu uputstvo za upotrebu Bredlija Barkole

Liverpul večeras gostuje Ipsviču na Portman roudu, Barkola bi mogao da debituje, a legendarni Tjeri Anri je dao engleskom velikanu i nekadašnjem velikom rivalu, uputstvo za upotrebu svog zemljaka.

"Ključ sa Bredlijem Barkolom jeste u tome kako ćete ga koristiti. Možete li da mu iskreirate situacije za igru jedan na jedan? Takođe, možete li da ga uključite u kontra napade? Jer Barkola je igrač munjevite brzine", komentarisao je Tjeri Anri za Sky Sports, a onda upozorio Andonija Iraolu na nešto što bi moglo da ograniči Barkolin napadački potencijal: "Da li je neophodno davati mu mnogo defanzivnih zadataka? To bi moglo da bude kontraproduktivno za njega."

Ali pitanje je kako osloboditi Barkolu obaveza u odbrani, kada su bekovi, Miloš Kerkez na levoj strani i Žeremi Frimpong na desnoj, već imali sijaset problema u prve dve utakmice nakon čega je bilo jasno da im je neophodna pomoć.

Elem, Iz čitavog Barkolinog napadačkog Arsenala, na meti kritika znala je da se nađe njegova završnica.

"Poslednja stvar koju želim da kaže je da Barkola mora da unapredi završnicu. Međutim, ako to uradi, mnogi timovi će imati mnogo, mnogo muke da ga zaustave", rekao je Anri koji je svojevremeno, kao selektor U21 reprezentacije Francuske, upoznao Barkolu i njegov fudbal iz prvog lica.

Dok Barkola ne uzme loptu u noge, dok se prvi put ne stušti na odbranu rivala po levom boku, tinjaće rasprave i debate da li ga je Liverpul preplatio i može li fudbal koji u seniorskoj karijeri gotovo da nema spojena četiri meseca kao starter (Liona ili Pari Sen Žeremena) može da bude noseća poluga kluba kakav je Liverpul. Biće rasprave i kada ga budemo gledali na terenu iz nedelje u nedelju, ali treba verovati Anriju... A on kaže da Barkola ima taj potencijal, samo ako znate da ga koristite.