Monako zbog Baloguna gleda na sat i ka Saudijskoj Arabiji
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 18:36
Amerikanac nije licenciran za Ligu konferencije, niti je doputovao na večerašnji derbi u Parizu, ali vremena za prodaju je sve manje
Obeštećenje od 45.000.000 evra, plus 5.000.000 kroz potencijalne bonuse, bilo je dogovoreno. Folarin Balogun otputovao je u Englesku i sve je vodilo ka tome da će Monako poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u Ligama petice prodati američkog napadača Evertonu, međutim, ništa od toga. Lekarski tim premijerligaša zatražio je dodatne testove, Amerikancu se to nije dopalo i vratio se u Francusku, ostavivši Kneževe bez već uračunatog novca, a sebe "ni na nebu, ni na zemlji".
Najbolji strelac Monaka u prošloj sezoni nije registrovan za Ligu konferencije, niti je večeras sa ekipom u Parizu, gde će od 21.05 biti igran veliki derbi sa Pari Sen Žermenom. Njegov status u klubu i dalje je neizvestan, a vremena da bude prodat sve je manje.
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Da se pita trener Filipe Luis, sigurno ne bi imao bilo šta protiv toga da mu Balogun ostane na raspolaganju. Problem je, međutim, što je Monaku neophodan novac zbog finansijskih problema sa kojima se klub susreo usled pada prihoda od TV prava i odsustva iz Lige šampiona ove sezone. Procenjuje da je deficit oko 60.000.000 evra, zbog čega finansijska inspekcija uvela stroge propise klubu, među kojima je i prinudno ograničenje plata fudbalerima, kao i stroga kontrola isplata u narednih godinu dana.
Otud bi prodaja reprezentativca SAD mogla da bude spas za Kneževe, ali kako se večeras zatvara i tržište u Turskoj, koje je buknulo ovog leta više nego ikad pre, poslednja nada ostaje Saudijska Arabija. Tamo prelazni rok traje do 12. oktobra. U međuvremenu će Balogun trenirati sa ekipom Monaka i možda ponovo zaigrati u Ligi 1.