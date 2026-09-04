Monako zbog Baloguna gleda na sat i ka Saudijskoj Arabiji

Obeštećenje od 45.000.000 evra, plus 5.000.000 kroz potencijalne bonuse, bilo je dogovoreno. Folarin Balogun otputovao je u Englesku i sve je vodilo ka tome da će Monako poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u Ligama petice prodati američkog napadača Evertonu, međutim, ništa od toga. Lekarski tim premijerligaša zatražio je dodatne testove, Amerikancu se to nije dopalo i vratio se u Francusku, ostavivši Kneževe bez već uračunatog novca, a sebe "ni na nebu, ni na zemlji".

Najbolji strelac Monaka u prošloj sezoni nije registrovan za Ligu konferencije, niti je večeras sa ekipom u Parizu, gde će od 21.05 biti igran veliki derbi sa Pari Sen Žermenom. Njegov status u klubu i dalje je neizvestan, a vremena da bude prodat sve je manje.