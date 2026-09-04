Rijera sprema Japanca za derbi, Dijeng blizu startne postave

Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 17:19
Dilema oko bonusa: Šarić ili Gudelj
Kako se bliži nedelja, tako se sve više nazire postava Crvene zvezde za 180. Večiti derbi. Po najnovijim informacijama, Bamba Dijeng je bliži ulozi startera od Marka Arnautovića, dok bi debi u crveno-belom dresu mogao da upiše i Juta Nakajama. Najveću dilemu Albert Rijera trenutno ima oko drugog bonusa, uz Vasilija Kostova.
Kombinovao je Španac od dolaska u Beograd ne samo bonuse već i kompletan tim kada je reč o utakmicama Mozzart Bet Superlige, pa su, primera radi, protiv Zemuna od prvog minuta igrala četvorica igrača rođenih posle 1. januara 2004 (Gudelj, Strika, Gaštarov, Šarić). Neko od njih dobiće trenerovo poverenje i u nedelju (19.00), a može se čuti da Rijera razmišlja između Dimitrija Šarića i Stefana Gudelja. U zavisnosti od toga koga izabere neko od standardnih prvotimaca moraće da bude žrtvovan i preseli se na klupu: Lukasen ili Bukari.
Izabrane vesti
Poznat je Albert Rijera kao trener koji se drži svoje ideje čak i kada ne ide - videli smo to u Plzenju - pa se očekuje da Crvena zvezda ponovo zaigra u formaciji sa po tri igrača u odbrani i napadu. Japanac Nakajama je došao iz domovine spreman da odmah uskoči u vatru, za razliku od Mihaila Ristića kog će stručni štab crveno-belih sačekati još neko vreme da uđe u željeni ritam. Očekuje se da Nakajama bude u poslednjoj liniji odbrane sa Milošem Veljkovićem i, videćemo, Lukasenom ili Gudeljom na desnoj strani. Ispomoć će svakako biti Rade Krunić, koji će se po potrebi spuštati na štopera, i Timi Maks Elšnik kao osigurač u veznom redu. Ispred njih, orijentisani na napadačke akcije, stajaće Muhamed Čam i Vasilije Kostov.
Vezista na pozajmici iz Trabzona je uspeo da se nametne novom treneru za veće poverenje nego što je imao kod Dejana Stankovića, a predstojeća utakmica biće odlična prilika da uveri i navijače Crvene zvezde da nije zalutao u Beograd. Dodatan motiv imaće i Kostov, koji ove sezone ne igra na očekivanom nivou. U evropskim izazovima se uklopio u sivilo ekipe i odigrao daleko slabije nego što je pokazao da ume, ali dobro je poznato da Večiti derbi ima lekovito dejstvo i da dobra partija u najvećoj utakmici srpskog fudbala može da popravi mnogo toga. Daleko da se 18-godišnjem vezisti sme mnogo toga prebacivati s obzirom na godine, ali jasno je da bi mu dobro izdanje protiv Partizana značajno popravilo raspoloženje i vratilo samopouzdanje. Kao, uostalom, svima u Ljutice Bogdana.
Adrenalinska injekcija neophodna je i Marku Arnautoviću, ali čini se da će on morati da se strpi za nju makar do ulaska sa klupe u nedelju. Rijera je tokom poslednjih treninga više uigravao napad sa Bambom Dijengom u špicu, uz kapitena Mirka Ivanića na levom krilu. Kao što smo pomenuli, desno bi trebalo da bude Bukari ili Šarić, u zavisnosti od toga koga će Zvezdin trener izabrati kao drugog bonusa.
Rezultatski gledano, nije Crvena zvezda pod imperativom pobede u duelu sa Partizanom, koji je s druge strane u poprilično nezavidnom položaju kao tek 11. na tabeli, sa sedam bodova iz šest utakmica. Crveno-beli su na maksimalnom učinku iz pet okršaja i imaju slobodu da rasterećeniji uđu u meč. Međutim, posle ispadanja od Hapoel Ber Ševe, pa debakla protiv Viktorije, niko na Marakani i ne pomišlja na novi neuspeh. Očekuje se da je Albert Rijera uspeo da podigne moral igračima i da će posle rutinskih bodova osvojenih u duelu sa Zemunom, Crvena zvezda protiv najvećeg rivala biti u najboljem izdanju ove sezone.