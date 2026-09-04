Rijera sprema Japanca za derbi, Dijeng blizu startne postave

Poznat je Albert Rijera kao trener koji se drži svoje ideje čak i kada ne ide - videli smo to u Plzenju - pa se očekuje da Crvena zvezda ponovo zaigra u formaciji sa po tri igrača u odbrani i napadu. Japanac Nakajama je došao iz domovine spreman da odmah uskoči u vatru, za razliku od Mihaila Ristića kog će stručni štab crveno-belih sačekati još neko vreme da uđe u željeni ritam. Očekuje se da Nakajama bude u poslednjoj liniji odbrane sa Milošem Veljkovićem i, videćemo, Lukasenom ili Gudeljom na desnoj strani. Ispomoć će svakako biti Rade Krunić, koji će se po potrebi spuštati na štopera, i Timi Maks Elšnik kao osigurač u veznom redu. Ispred njih, orijentisani na napadačke akcije, stajaće Muhamed Čam i Vasilije Kostov .

Vezista na pozajmici iz Trabzona je uspeo da se nametne novom treneru za veće poverenje nego što je imao kod Dejana Stankovića, a predstojeća utakmica biće odlična prilika da uveri i navijače Crvene zvezde da nije zalutao u Beograd. Dodatan motiv imaće i Kostov, koji ove sezone ne igra na očekivanom nivou. U evropskim izazovima se uklopio u sivilo ekipe i odigrao daleko slabije nego što je pokazao da ume, ali dobro je poznato da Večiti derbi ima lekovito dejstvo i da dobra partija u najvećoj utakmici srpskog fudbala može da popravi mnogo toga. Daleko da se 18-godišnjem vezisti sme mnogo toga prebacivati s obzirom na godine, ali jasno je da bi mu dobro izdanje protiv Partizana značajno popravilo raspoloženje i vratilo samopouzdanje. Kao, uostalom, svima u Ljutice Bogdana.

Adrenalinska injekcija neophodna je i Marku Arnautoviću, ali čini se da će on morati da se strpi za nju makar do ulaska sa klupe u nedelju. Rijera je tokom poslednjih treninga više uigravao napad sa Bambom Dijengom u špicu, uz kapitena Mirka Ivanića na levom krilu. Kao što smo pomenuli, desno bi trebalo da bude Bukari ili Šarić, u zavisnosti od toga koga će Zvezdin trener izabrati kao drugog bonusa.

Rezultatski gledano, nije Crvena zvezda pod imperativom pobede u duelu sa Partizanom, koji je s druge strane u poprilično nezavidnom položaju kao tek 11. na tabeli, sa sedam bodova iz šest utakmica. Crveno-beli su na maksimalnom učinku iz pet okršaja i imaju slobodu da rasterećeniji uđu u meč. Međutim, posle ispadanja od Hapoel Ber Ševe, pa debakla protiv Viktorije, niko na Marakani i ne pomišlja na novi neuspeh. Očekuje se da je Albert Rijera uspeo da podigne moral igračima i da će posle rutinskih bodova osvojenih u duelu sa Zemunom, Crvena zvezda protiv najvećeg rivala biti u najboljem izdanju ove sezone.