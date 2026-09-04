Pero Antić: Crveno-beli svet neka osvoji Evroligu

Među gostima bio je i Pero Antić, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i trostruki osvajač Evrolige. Posle panela govorio je za medije o tome koliko se ABA liga promenila, šta danas nedostaje makedonskoj košarci, ali i ko su njegovi favoriti za trofeje u regionu i Evroligi.

Pero Antić poželeo je regionalnom takmičenju još najmanje četvrt veka, prisetivši se perioda kada je i sam igrao ABA ligu.

"Poželeo bih joj još 25 godina. Ja sam počeo da je igram dok je liga još bila mlada, a vidi se i po kvalitetu i po organizaciji da je iz godine u godinu sve bolja. Siguran sam da će tako i nastaviti. Jedino mi je žao što trenutno nema makedonske ekipe u ABA 1 ligi. Finansije su glavni problem. Nije poenta samo da učestvuješ, već da možeš da se boriš i nadaš da ćeš nešto osvojiti. Da budeš topovsko meso, odigraš jednu godinu i ispadneš, to je za mene apsurd".

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Na pitanje da li mu, kada vidi koliko se danas ulaže u regionalnu košarku, bude žao što više nije na parketu, Antić nije imao dilemu.

"Ne, iskreno. Meni je lepše bilo ranije. Jedino mi je žao što nisam osvojio ABA ligu. Osvojio sam Evroligu i igrao sam u NBA, ali mi je ABA liga promakla 2018. protiv Budućnosti. To je jedino što mi nedostaje. Bila je čast igrati ovo takmičenje, posebno kada se setim kakvi su sve igrači tada bili tu. Nije bilo ovoliko novca, igrali smo stvarno za svoje klubove, srcem i dušom. Svaka utakmica bila je novo dokazivanje. Igraš protiv Partizana, protiv pokojnog Miloja, odeš da igraš protiv Helios Domžala i Saše Dončića... Svaki meč donosio je neku novu uspomenu".