Pero Antić: Crveno-beli svet neka osvoji Evroligu

Vreme čitanja: 3min | pet. 04.09.26. | 18:04
Trostruki osvajač najjačeg evropskog takmičenja govorio je posle panela na Biznis forumu povodom 25 godina ABA lige u Ljubljani
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Ljubljane)
Ljubljana je ovog petka bila centar regionalne košarke. Povodom 25 godina ABA lige okupila su se brojna imena koja su tokom prethodne dve i po decenije ostavila trag u takmičenju, a pre centralne svečanosti održan je i Biznis forum posvećen sadašnjosti i budućnosti regionalne košarke.
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Među gostima bio je i Pero Antić, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i trostruki osvajač Evrolige. Posle panela govorio je za medije o tome koliko se ABA liga promenila, šta danas nedostaje makedonskoj košarci, ali i ko su njegovi favoriti za trofeje u regionu i Evroligi.
Pero Antić poželeo je regionalnom takmičenju još najmanje četvrt veka, prisetivši se perioda kada je i sam igrao ABA ligu.
"Poželeo bih joj još 25 godina. Ja sam počeo da je igram dok je liga još bila mlada, a vidi se i po kvalitetu i po organizaciji da je iz godine u godinu sve bolja. Siguran sam da će tako i nastaviti. Jedino mi je žao što trenutno nema makedonske ekipe u ABA 1 ligi. Finansije su glavni problem. Nije poenta samo da učestvuješ, već da možeš da se boriš i nadaš da ćeš nešto osvojiti. Da budeš topovsko meso, odigraš jednu godinu i ispadneš, to je za mene apsurd".
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Na pitanje da li mu, kada vidi koliko se danas ulaže u regionalnu košarku, bude žao što više nije na parketu, Antić nije imao dilemu.
"Ne, iskreno. Meni je lepše bilo ranije. Jedino mi je žao što nisam osvojio ABA ligu. Osvojio sam Evroligu i igrao sam u NBA, ali mi je ABA liga promakla 2018. protiv Budućnosti. To je jedino što mi nedostaje. Bila je čast igrati ovo takmičenje, posebno kada se setim kakvi su sve igrači tada bili tu. Nije bilo ovoliko novca, igrali smo stvarno za svoje klubove, srcem i dušom. Svaka utakmica bila je novo dokazivanje. Igraš protiv Partizana, protiv pokojnog Miloja, odeš da igraš protiv Helios Domžala i Saše Dončića... Svaki meč donosio je neku novu uspomenu".
Kada je reč o mestu ABA lige u evropskoj košarci, svrstava je među najjača takmičenja u Evropi.
"Tu je Evroliga, španska liga, grčka liga se sada dodatno pojačala, ali i u ABA ligi igra veliki broj evroligaša. Ne bih da omalovažavam ni ABA ligu ni neko drugo takmičenje, pogotovo jer već osam godina ne igram košarku, ali među top četiri je sigurno“.
Na pitanje ko će osvojiti regionalno takmičenje, bivši košarkaš bez razmiljanja tu stavlja bivši tim, dok je za Evroligu imao nekoliko favorita.
"Za ABA ligu znate da ću ići sa Zvezdom. Evroliga će biti veoma interesantna. Želim svima sve najbolje, a znam da se i Žoc vratio u Panatinaikos, pa će i tamo derbi biti posebno zanimljiv. Crveno-beli svet neka osvoji trofej, a ako ne oni, nek bude Fener. To su tri ekipe između kojih ne mogu da se odlučim“.
Za kraj, osvrnuo se i na nekadašnju saradnju sa Dušanom Alimpijevićem.
"Još tada je pokazivao kvalitet. Ja sam bio četiri godine stariji od njega i već su mediji počeli da pričaju kako će sve to izgledati, ali znalo se ko je šef. Ja sam bio igrač, jedan vojnik u njegovom stroju. Ovo mu je samo jedna stanica, Dule će otići još dalje, videćete. Želim mu sve najbolje. On je danas moj drugar i brat, više mi nije trener. Redovno se čujemo i želim mu mnogo uspeha, i sa srpskom reprezentacijom i sa klubom“.