IMT doveo napadača sa Martinika, nije se snašao u Levskom

Karl Fabijen može da odgovori zahtevima na krilnim pozicijama i u samom špicu napada. Poseduje i pasoš Martinika, iako se fudbalski školovao u Francuskoj.

Počeo je da igra fudbal u Nansiju gde je prošao sve mlađe kategorije, kasnije se sticao iskustvo u nižim francuskim ligama.

Potom se „prešaltao“ na bugarsko tržište. Skrenuo je pažnju na sebe u redovima Slavije, ali uspon nije nastavio u Levskom. Sada je na redu IMT.

Za reprezentaciju Martinika odigrao je 15 mečeva i postigao tri gola.