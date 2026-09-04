IMT doveo napadača sa Martinika, nije se snašao u Levskom
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Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 16:35
Karl Fabijen novi član Traktorista
Otišao je, na iznenađenje mnogih, Vukašin Jovanović u lučansku Mladost, a IMT je doveo pojačanje na drugom delu terena. Zvanični nalog Traktorista potvrdio je da je klub iz Beograda zvanično jači za Karla Fabijena.
Ne toliko poznato ime ovdašnjoj javnosti, posebno što prošle sezone nije bio efikasan u redovima bugarskog velikana Levskog. Igrao je na 15 mečeva za Levski prethodne takmičarske godine i upisao asistenciju.
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Karl Fabijen može da odgovori zahtevima na krilnim pozicijama i u samom špicu napada. Poseduje i pasoš Martinika, iako se fudbalski školovao u Francuskoj.
Počeo je da igra fudbal u Nansiju gde je prošao sve mlađe kategorije, kasnije se sticao iskustvo u nižim francuskim ligama.
Potom se „prešaltao“ na bugarsko tržište. Skrenuo je pažnju na sebe u redovima Slavije, ali uspon nije nastavio u Levskom. Sada je na redu IMT.
Za reprezentaciju Martinika odigrao je 15 mečeva i postigao tri gola.