Nakon sedam godina u Španiji: Nikola Maraš jača bedem na Karaburmi

Reč je vrlo iskusnom, 30-godišnjem centralnom defanzivcu, koji je poslednjih sedam godina proveo u španskom fudbalu. Manje je igrao u Primeri (za Rajo Valjekano), mnogo više u drugom rangu tamošnjeg fudbala, za Almeriju, Alaves, Levante, Sporting Hihon i, proletos, za Mirandes. Ukupno preko 120 utakmica u la Ligi 2, ali ih preko stotinu ima i u Mozzart Bet Superligi, gde je dugo nosio dres Rada.

Dobijao je Maraš i pozive za reprezentaciju Srbije kod Ljubiše Tumbakovića, prethodno kod Slavoljuba Muslina čak i odigrao dve utakmice, u kojima je nacionalni tim bio sastavljen od igrača iz domaćeg šampionata.

Dobro će doći treneru Jovanu Damjanoviću, koji je u poslednje vreme često na poziciji štopera koristio Milan Rodića i Uroša Stojanovića, primarno leve bekove. Tu je i Aleksej Vukičević, koji je u prošlom kolu dobio crveni karton protiv IMT-a, dok Andrej Pavlović, planiran za zvučan izlazni transfer možda već ovog leta, nije bio u timu u prethodna četiri kola.

Romantičari imaju devet bodova iz osam utakmica i u sledećem kolu gostuju Radničkom u Nišu.