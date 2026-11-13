Partizan Mozzart Bet protiv Bešiktaša u Pioniru
Vreme čitanja: 1min | pet. 13.11.26. | 11:29
Crno-beli ne mogu da igraju u Beogradskoj areni zbog unapred zakazanog koncerta
Moraće Partizan Mozzart Bet da menja dvoranu u kojoj će biti domaćin Bešiktašu za tačno nedelju dana. Crno-beli će u meču 12. kola Evrolige dočekati turski tim sledećeg petka, ali ne u Beogradskoj areni.
Domaćin će tim Đoana Penjaroje biti u dvorani "Aleksandar Nikolić" jer je unapred zakazan koncert poznatog violiniste Andrea Rijua, dan pred meč beogradskih i istanbulskih crno-belih.
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Čitav problem nastao je u činjenici da ne može tako brzo da se Beogradska arena osposobi za košarkašku utakmicu, iako se menadžment najveće naše dvorane potrudio da nekako to učini mogućim. Jednostavno, u tako kratkom periodu nije moguća kompleksna demontaža koncertne produkcije, tako da će morati da igraju protiv turskog tima u dvorani "Aleksandar Nikolić".
Srećom je sada i ona slobodna jer se Makabi iz Tel Aviva preselio na Kipar da bude domaćin, pa je samo Crvena zvezda ostala u Pioniru da igra utakmice ABA lige. Pošto više nema Makabija i ne mogu da se preklapaju termini, crno-beli mogu u dovranu "Aleksandar Nikolić" za ovu utakmicu.
Partizan Mozzart Bet dočekaće Bešiktaš narednog petka (20. novembar, 20.45), za kraj duplog kola. Pre toga će u Beogradskoj areni odmeriti snage sa Valensijom (17. novembar, 20.45).