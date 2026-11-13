Partizan Mozzart Bet protiv Bešiktaša u Pioniru

Moraće Partizan Mozzart Bet da menja dvoranu u kojoj će biti domaćin Bešiktašu za tačno nedelju dana. Crno-beli će u meču 12. kola Evrolige dočekati turski tim sledećeg petka, ali ne u Beogradskoj areni.

Domaćin će tim Đoana Penjaroje biti u dvorani "Aleksandar Nikolić" jer je unapred zakazan koncert poznatog violiniste Andrea Rijua, dan pred meč beogradskih i istanbulskih crno-belih.