Napetost pred drugi čin u Srbiji: Prekinuta konferencija, optužbe za antisemitizam i rasizam

Portparol Fudbalskog saveza Republike Irske Kiran Krouli odbrusio je da je to netačno i prekinuo je konferenciju Islanđanina.

“To je laž, laž”, rekao je Krouli.

20.45: (2,15) Republika Irska (3,45) Izrael (3,35)

Halgrimsonu je postavljeno i pitanje o kopilotu koji je napao putnike i pokušao da mu otme let iz Dubaija za Tel Aviv pre nekoliko dana.

“Šta kažete o ljudima koje podržavate? Njihova ideologija je zasnovana na ubistvu”, aludirala je ova izraelska novinarka na stav Irske o Palestini, pokušavajući da poveže to sa incidentom u avionu.

UEFA nije otvorila istragu posle prvog meča ove dve selekcije u Debrecinu prošlog vikenda. Irci su se žalili da je tamnoputi napadač Adam Ajda rasno vređan od strane izraelskih navijača tokom pobede od 3:0.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Dan pre utakmice u Debrecinu, golman Irske Gavin Bazunu se povukao iz reprezentacije ne želeći da igra protiv Izraela. Na utakmici Republike Irske i Austrije u Dablinu (2:2) nekoliko puta su bili prekidi jer su domaći navijači ubacivali loptice sa zastavama Palestine. Pre prvog meča navijači Irske su zahtevali da se utakmica otkaže zbog napada izraelskih snaga na Pojas Gaze. Utakmica u Bačkoj Topoli igraće se bez gledalaca.

18.00: (3,50) Tzv. Kosovo (3,45) Austrija (2,10) MOZZART RELAX

Dešavanja na terenu su u drugom planu. Irci se bore da ostanu u igri za prvo mesto u Grupi 3 gde su lideri Austrijanci, dok Ostrvljani sa južnom srpskom pokrajinom imaju po četiri boda.

LIGA NACIJA, B DIVIZIJA – 4. KOLO

Nedelja

GRUPA 3

18.00: (3,50) Tzv. Kosovo (3,45) Austrija (2,10) MOZZART RELAX

20.45: (2,15) Republika Irska (3,45) Izrael (3,35)