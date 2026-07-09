Drama u NBA ligi: Zasad ništa od trejda Lenarda kod Rajakovića

Kako prenosi Šems Čaranija, dogovor dve ekipe je trenutno zamrznut i moraće da se sačeka presuda NBA lige. Odnosno koliko će Klipersi biti kažnjeni.

Povodom ove situacije, Klipersi su se i zvanično oglasili.

"U proteklih 10 meseci, naša organizacija je u potpunosti sarađivala sa istragom NBA lige, učestvujući u desetinama intervjua, dostavljajući desetine hiljada dokumenata i omogućavajući pristup našem osoblju. Iako je proces bio izazovan, ostali smo posvećeni transparentnosti.

Dana 30. juna postigli smo načelni dogovor o trejdu Kavaja Lenarda u Toronto Reptorse. U međuvremenu smo obavešteni da trejd može biti finalizovan samo ako vlasnička grupa Reptorsa preuzme rizik od kazni povezanih sa Kavajevim ugovorom, koje bi teorijski mogle proizaći iz istrage koja je u toku. Istraga i dalje traje, a očekujemo da će trejd biti finalizovan po njenom okončanju.

U samom središtu ove istrage nalaze se Džo Sanberg i kompanija "Aspiration". Mi nismo preusmeravali novac Kavaju Lenardu preko "Aspiration-a". Kao i mnogi iskusni investitori, finansijske institucije i poslovni partneri, i mi smo bili žrtve prevare koju je pokrenuo Sanberg, koji je u međuvremenu osuđen i kažnjen na 14 godina zatvora.

Svesni smo neizvesnosti koju je ova situacija stvorila, kao i uticaja koji je imala na naš tim, naše navijače, organizaciju Reptorsa, njihove navijače i igrače čija budućnost ostaje pogođena dok se ovaj proces nastavlja.

I dalje smo uvereni da će NBA liga, kada se činjenice procene pravično i temeljno, potvrditi tačno ono što govorimo od samog početka: Nismo uradili ono za šta nas optužuju", stoji u saopštenju Klipersa.