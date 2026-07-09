Drama u NBA ligi: Zasad ništa od trejda Lenarda kod Rajakovića
Vreme čitanja: 3min | čet. 09.07.26. | 21:33
Čeka se da se završi istraga NBA lige
Vest da se Kavaj Lenard vraća u Kanadu i da su se Los Anđeles Klipersi i Toronto Reptorsi dogovorili oko trejda digla je košarkaški svet na noge. Međutim, postoji jedan problem.
Klipersi su i dalje pod istragom zbog optužbi da su Lenarda plaćali "ispod stola" preko kompanije "Aspiration". Zbog toga, trejd i dalje nije zvaničan.
Izabrane vesti
Kako prenosi Šems Čaranija, dogovor dve ekipe je trenutno zamrznut i moraće da se sačeka presuda NBA lige. Odnosno koliko će Klipersi biti kažnjeni.
Povodom ove situacije, Klipersi su se i zvanično oglasili.
"U proteklih 10 meseci, naša organizacija je u potpunosti sarađivala sa istragom NBA lige, učestvujući u desetinama intervjua, dostavljajući desetine hiljada dokumenata i omogućavajući pristup našem osoblju. Iako je proces bio izazovan, ostali smo posvećeni transparentnosti.
Dana 30. juna postigli smo načelni dogovor o trejdu Kavaja Lenarda u Toronto Reptorse. U međuvremenu smo obavešteni da trejd može biti finalizovan samo ako vlasnička grupa Reptorsa preuzme rizik od kazni povezanih sa Kavajevim ugovorom, koje bi teorijski mogle proizaći iz istrage koja je u toku. Istraga i dalje traje, a očekujemo da će trejd biti finalizovan po njenom okončanju.
U samom središtu ove istrage nalaze se Džo Sanberg i kompanija "Aspiration". Mi nismo preusmeravali novac Kavaju Lenardu preko "Aspiration-a". Kao i mnogi iskusni investitori, finansijske institucije i poslovni partneri, i mi smo bili žrtve prevare koju je pokrenuo Sanberg, koji je u međuvremenu osuđen i kažnjen na 14 godina zatvora.
Svesni smo neizvesnosti koju je ova situacija stvorila, kao i uticaja koji je imala na naš tim, naše navijače, organizaciju Reptorsa, njihove navijače i igrače čija budućnost ostaje pogođena dok se ovaj proces nastavlja.
I dalje smo uvereni da će NBA liga, kada se činjenice procene pravično i temeljno, potvrditi tačno ono što govorimo od samog početka: Nismo uradili ono za šta nas optužuju", stoji u saopštenju Klipersa.
Da se razumemo, nije vlasnik ove franšize, Stiv Balmer, cvećka. I on je kontroverzan, ali evo već godinu dana odbija optužbe da je umešan u celu ovu sagu. Postoji i teorija zavere da su Klipersi tokom sezone postali svesni da će biti kažnjeni, i to debelo, pa su zato trejdovali Džejmsa Hardena i Ivicu Zubca, a da zauzvrat nisu dobili ni približno igrače istog kvaliteta i vrednosti.
Nedugo zatim stiglo je i saopštenje Toronto Reptorsa.
"Povodom našeg planiranog trejda sa LA Klipersima za Kavaja Lenarda, kancelarija NBA lige nas je obavestila da bismo, kao rezultat istrage koja se vodi protiv Klipersa, mi preuzeli rizik bilo kog potencijalnog ishoda istrage koji bi mogao uticati na Kavaja.
U svetlu ovoga, sačekaćemo dok se istraga lige ne završi.
Mi kao Reptorsi i dalje žarko želimo da vratimo Kavaja u Toronto i nadamo se brzom rešenju ove situacije što je u interesu naših igrača, naše organizacije i naših navijača", naveli su Reptorsi.
Ova situacija zvuči i deluje komplikovano. Vala i jeste. Ovako nešto se dosad nije dešavalo, tako da tek treba da se vidi kakav će biti rezultat cele priče.
Bila bi prava šteta da Darko Rajaković ostane bez ogromnom pojačanja u vidu Lenarda koji bi trebalo da nosi igru Toronta naredne sezone.