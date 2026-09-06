Neće pa neće: Blagojević ni posle sedam mečeva ne zna za pobedu u Akronu
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 16:11
Tim nekadašnjeg trenera Partizana uspeo da preokrene rezultat, ali na kraju osvojio samo bod protiv Orenburga - 2:2
Nikako da krene Srđanu Blagojeviću na klupi Akrona. Problem nije napad, tim iz Toljatija je efikasan, problem je što su najlošija odbrana lige uz Rodinu. Koliko god uspevali da ugroze gol rivala, ne mogu da izdrže da ne prime gol. I to skupo košta Srđanov tim iz kola u kolo, koštalo ga je i protiv Orenburga. Uspeo je Blagojevićev tim da preokrene rezultat, ali je na kraju osvojio samo bod (2:2).
Neće pa neće, Akron pod vođstvom srpskog trenera ni posle sedam kola ruskom šampionatu nema pobedu. Jedinu pobedu ostvarili su u Kupu Rusije protiv CSKA iz Moskve, ali u domaćem šampionatu nikako ne ide i sve je jasnije da je pred Blagojevićem ozbiljan posao kad je u pitanju borba za opstanak.
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izgledala je odbrana Akrona bolje nego u prethodnim utakmicama, ali je ponovo pokazala zbog čega je najgora u ligi. Igran je 36. minut kad je Gedeon Guzina posle centaršuta Dmitrija Ribčinskog zatresao mrežu rivala. Tek u nastavku se Blagojevićev tim razbudio i počeo da igra konkretnije i za samo dva minuta uspeo da preokrene.
Najpre je izjednačio u 76. minutu kad je Benčimol povukao kontru i izbacio Dudua u veliku šansu, a Brazilac rutinski poslao loptu u mrežu, a već u sledećem napadu se Benčimol upisao u strelce posle ubacivanja Roče. Činilo se da je Akron u tom trenutku na korak od prve pobede u ligi. Ponovo loše branjenje visoke lopte i koban je bio Aleksandre Žezus posle centaršuta Tompsona. Kako Akron trenutno izgleda, biće ovo jedan od većih izazova za Srđana Blagojevića u trenerskoj karijeri.
RUSIJA 1 – 7. KOLO
Subota
Krilja Sovjetov - Krasnodar 2:2 (0:2)
/Rahmanović 55, 79 - Kordoba 3, Žoao Baći 17/
Zenit - CSKA Moskva 1:2 (0:1)
/Sobolev 84 - Obljakov 45p, 90+8/
Rostov - Fakel 3:1 (0:0)
/Mironov 56, Kučaev 59, Sako 64 - Kokšarov 89/
Nedelja
Orenburg - Akron 2:2 (1:0)
/Guzina 36, Aleksandre Žezus 83 - Dudu 75, Benčimol 78/
15.15: (1,78) Dinamo Mahačkala (3,50) Rodina (4,80)
17.30: (2,95) Dinamo Moskva (3,45) Spartak (2,35)
19.45: (2,15) Baltika (3,40) Lokomotiva (3,40)
Ponedeljak
18.30: (2,60) Rubin (3,15) Ahmat (2,85)
***Kvote su podložne promenama