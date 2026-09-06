Od toga da li će biti poseta na večerašnjem derbiju biti bliža cifri od 30.000 ili 35.000 verovatno će najviše zavisiti od toga koliko će navijača Partizana biti na Marakani, odnosno koliko su pristalice crno-belih kupile karata od dostupnih 9.000. Igrači i stručni štab Parnog valjka su se proteklih dana potrudili da dodatno motivišu svoje pristalice, posredstvom zvaničnih kanala komunikacije, uz poruku: “Na derbi se ne poziva, na derbi se dolazi”.

Navijači Crvene zvezde su razočarani što je njihova ekipa od puta ka Ligi šampiona stigla do Lige konferencije, ali su sa druge strane i svesni da bi ovaj meč mogao da bude prekretnica ka boljim stvarima u nastavu sezone. Biće ovo i premijerni večiti derbi za Alberta Rijeru, koji je delovao uzbuđeno na jučerašnjoj konferenciji.

“Sutra je najveći derbi u ovoj zemlji i čekam ga sa nestrpljenjem. Zaista želim to da doživim, jer je to jedan od najpopularnijih derbija na svetu i shvatićemo ga kao spektakl. To je fudbal, prelepa igra. Međutim, iako je to praznik za navijače i porodice koje to gledaju sa strane, mi moramo da budemo fokusirani na to da uradimo mnogo dobrih stvari na terenu, i sa loptom i bez nje. Želim da vidim tim. Želim da moja ekipa igra kao tim u svakom trenutku. Znam da ljudi sa strane uvek ponavljaju jednu reč: pobeda. Moramo da pobedimo. Nisam fokusiran samo na pobedu. Fokusiran sam na to da prenesem igračima prave informacije, kako bi sutra na terenu uradili mnogo dobrih stvari. Ako to uradimo, siguran sam da ćemo biti bliži pobedi”, poručio je Rijera.

Kada je u pitanju poseta na poslednjih pet večitih derbija na stadionu Rajko Mitić, najveći broj gledalaca viđen je na 178. derbiju, kada je ekipa Dejana Stankovića posle odlične igre u Lilu slavila sa 3:0. Prema zvaničnim podacima, na tribinama se tada našlo 45.277 ljubitelja fudbala. Najniža poseta u tom nizu viđena je u 176. derbiju, 12. aprila 2025. godine, kada je bilo tek 17.839 gledalaca. Na ostalim mečevima je bilo prosečno oko 30.000 gledalaca.

Videćemo kakva će situacija biti večeras, odnosno, koliko će biti onih koji će u poslednjem trenutku prelomiti i odlučiti se da krenu ka Ljutice Bogdana.