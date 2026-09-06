BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

VALENSIJA – BARSELONA (tip 2, kvota 1,25) – početak 16.15

Barselona je dala 12 golova u prva tri kola Primere, od toga kapiten Rafinja čak pet komada. Valensija ima samo bod i čeka je nova turbulentna sezona gde je maksimum da se ostane u eliti. Hansi Flik bi mogao šansu da debituje za Katalonce pruži Gabrijelu Žezusu, novajliji iz Arsenala. Lamin Jamal bi mogao da meč počne s klupe. Teško domaćinu posle ovako razigrane Barse.

MARSELJ – PARIZ (tip 1, kvota 1,95) – početak 20.45

Na Velodromu finansijska kriza. Solidan start, pobeda na premijeri protiv Strazbura, ali i poraz od Monaka prošle nedelje u Kneževini. Zna se da tim sa juga Francuske mnogo bolje igra na svom stadionu, pa ima ulogu favorita protiv drugog tima iz prestonice koji je prošle sezone uspeo da ostane u najboljem društvu.

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ARSENAL – ČELSI (tip 1, kvota 1,75) – početak 17.30

Oba tima imaju maksimalan učinak posle dva kola. Arsenal igra makijavelistički, cilj opravdava sredstva, samo da se pobedi, ne umire se u lepoti, dok Plavci s Ćabijem Alonsom igraju na gol više. Na klupi dva londonska tima sede stručnjaci ponikli u Baskiji, u malenom klubu Antigvoko. Opširniju priču o tome pročitajte OVDE.

EVERTON – MANČESTER JUNAJTED (tip 2, kvota 1,95) – početak 15.00

Gorka pilula za Đavole na otvaranju sezone, poraz od Hala, ali prošle nedelje je pao Ipsvič na Old Trafordu uz sjajnu igru kapitena Bruna Fernandesa. Junajted tradicionalno dobro prolazi na gostovanju Karamelama u komšijskom Liverpulu. Protekle sezone u Premijer ligi je tim iz Mančestera dobio na Gudisonu sa 1:0 golom Slovenca Šeška sredinom drugog dela igre.

TRABZON – GENČERBIRLIGI (tip 1, kvota 1,50) – početak 19.00

Loš početak sezone za silno pojačani Trabzon sa Mohamedom Salahom kao kapitalcem. Gledaćemo ove godine na Marakani turski tim protiv Zvezde u Ligi konferencije. Posle promene na klupi, imperativ je pobeda protiv ekipe iz Ankare kako bi se uhvatio priključak za najboljim timovima, Galatasarajem i Bešiktašem.

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