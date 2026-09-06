Od pakera do golgetera: Zukić ovako nije rešetao ni u Austriji

I dok iste gol protiv doskorašnjeg prvoligaša nije sprečio da nastave naglas da sumnjaju u fudbalske sposobnosti prošlogodišnjeg člana Volfsbergera, ni Zukić nije zadovoljio svoj golgeterski apetit tim pogotkom protiv Šapčana, te je nastavio da „cepa“ mreže širom Mozzart Bet Superlige i sa dva gola na Banovom Brdu prošlog vikenda popeo se na čelo liste strelaca u srpskom šampionatu. Večeras će momak iz Bačkog Jarka protiv Zemuna (21.00, Arena Premium 3) imati priliku da poveća svoju prednost u odnosu na prve pratioce na toj listi, Uroša Miladinovića i Jakubu Siluea.

Ono što je interesantno, možda i pomalo zabrinjavajuće, jeste da Zukić još uvek nije zabeležio asistenciju u dosadašnjem delu sezone. Lucidni vezista je poslednji put na prvu asistenciju u sezoni morao da čeka duže od sedmog kola prvenstva još u sezoni 2021/2022, dok, s druge strane, nikada ranije u karijeri, kako u Srbiji tako ni u Austriji, nije postigao pet golova za prvih sedam kola. Naprotiv. Popularni Zuka bio je zadužen da mahom on dovodi igrače u pozicije da zatresu mrežu protivnika, dok je njegov lični golgeterski učinak bio u drugom planu. S takvom reputacijom je pre dve sezone otišao u Volfsberger, a do tada mu je rekordan učinak u prvenstvu Srbije bio osam golova, koliko je postigao u sezoni 2023/2024.

Međutim, u Bundesligi se nekadašnji pionir Vojvodine razgoropadio i za dve godine u dresu Volfsbergera postigao 22 gola. Međutim, ni u Austriji nije imao ovakav učinak nakon sedam odigranih kola. Dakle, u inostranstvo je otišao kao „paker“, a vratio se kao golgeter.

Nema sumnje da će vremenom Dejan Zukić početi da beleži i asistencije u svom drugom mandatu na Karađorđu, možda već večeras protiv Zemunaca, ali je na nešto drugačiji način 25-godišnji kapitalac Lala rešio da začepi usta kritičarima. Za sada mu golovi dobro stoje, a Vojvodina sa njim na terenu izgleda mnogo bolje nego na startu sezone.

Uspeh sa timom je svakako primaran, ali bila bi to još jedna istorijska sezona u nizu za Zukića, koja bi ga možda projektovala i u neku od liga petice kada bi do kraja šampionata uspeo da se zadrži na čelu liste strelaca.

MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:

Petak

Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)

/Gadio 53, Dikson 86/

Subota

Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)

/Novaković 8, Bogdanović 23 pen, 35 - Docić 51/

Mačva - Radnički Kragujevac 0:0

Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Tašovski 12/

Nedelja

19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)

21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)

Ponedeljak

20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)

***Kvote su podložne promenama