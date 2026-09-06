Odmeriće se sa Zvezdom u Konferenciji, ali Gent igra kao da je u Ligi šampiona

Napumpanog samopouzdanja posle pobede nad Klub Brižom, Gent je danas na Žan Brajdel stadionu lako slavio protiv Serkl Briža – 3:0. Sačuvao je na taj način Gent perfektan učinak, tako da će do daljeg gledati direktne rivale sa liderske pozicije.

Biće Crvena zvezda na velikom ispitu u Gentu kada za to dođe vreme. I kada ne blista kao danas, Gent lako pobeđuje. I koristi poklone.

Ovog popodneva Serkl Briž se praktično samoubio, pošto je nespretnom reakcijom Kaku u 21. minutu pogodio sopstvenu mrežu.I tada je Gent ubrzao i u drugom poluvremenu odradio posao.

Vileger je u 77. minutu pogodio jedanesterac, da bi tačku na trijumf stavio Sek.

BELGIJA 1 – 5. KOLO

Petak

Lomel - Klub Briž 0:1 (0:1)

/Ejoma 45 ag/

Subota

Šarlroa - Union 2.3 (2:2)

/Mbema 27, Fucke 41 - Kone 12 ag, Zorgane 44, Pere 49/

Mehelen - Vesterlo 0:4 (0:2)

/Sakamoto 7, Saito 27 i 67, Storm 88/

Standard - Antverpen 1:0 (1:0)

/Ajensa 77 pen/

Nedelja

Serkl Briž - Gent 0:3 (0:1)

/Kaku 21 ag, De Viliger 77 pen, Sek 90+2/

16.00: (3,20) Kortrajk (3,50) Zulte (2,20)

18.30: (2,45) Anderleht (3,40) Genk (2,85)

19.15: (1,98) Beveren (3,50) Leven (3,80)

***Kvote su podložne promenama