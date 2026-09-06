Odmeriće se sa Zvezdom u Konferenciji, ali Gent igra kao da je u Ligi šampiona
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Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 15:31
Ubedeljiva pobeda nad Serkl Brižom za prvo mesto na tabeli – 3:0
Nešto lepo se dešava u Gentu ovog leta. Nisu Poglavice bile među najužim favoritima za osvajanje gtitule šampiona Belgije. Posebno ne posle petog mesta u prošlogodišnjem šampionatu.
Izboren je tokom leta plasman u Ligu Konferencija, ali trenutno ekipa Rika De Mila igra kao da je učesnik Lige šampiona. Gazi u Belgiji strojevim korakom.
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Napumpanog samopouzdanja posle pobede nad Klub Brižom, Gent je danas na Žan Brajdel stadionu lako slavio protiv Serkl Briža – 3:0. Sačuvao je na taj način Gent perfektan učinak, tako da će do daljeg gledati direktne rivale sa liderske pozicije.
Biće Crvena zvezda na velikom ispitu u Gentu kada za to dođe vreme. I kada ne blista kao danas, Gent lako pobeđuje. I koristi poklone.
Ovog popodneva Serkl Briž se praktično samoubio, pošto je nespretnom reakcijom Kaku u 21. minutu pogodio sopstvenu mrežu.I tada je Gent ubrzao i u drugom poluvremenu odradio posao.
Vileger je u 77. minutu pogodio jedanesterac, da bi tačku na trijumf stavio Sek.
BELGIJA 1 – 5. KOLO
Petak
Lomel - Klub Briž 0:1 (0:1)
/Ejoma 45 ag/
Subota
Šarlroa - Union 2.3 (2:2)
/Mbema 27, Fucke 41 - Kone 12 ag, Zorgane 44, Pere 49/
Mehelen - Vesterlo 0:4 (0:2)
/Sakamoto 7, Saito 27 i 67, Storm 88/
Standard - Antverpen 1:0 (1:0)
/Ajensa 77 pen/
Nedelja
Serkl Briž - Gent 0:3 (0:1)
/Kaku 21 ag, De Viliger 77 pen, Sek 90+2/
16.00: (3,20) Kortrajk (3,50) Zulte (2,20)
18.30: (2,45) Anderleht (3,40) Genk (2,85)
19.15: (1,98) Beveren (3,50) Leven (3,80)
***Kvote su podložne promenama