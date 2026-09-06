Mozzart Relax doneo 86.698 dinara: Ne mora tvoj tim da pobedi ako povede sa dva gola razlike

MOZZART RELAX: Pravi dobitni tiket u toku meča!

Da nema velike akcije u sklopu kompanije Mozzart, naš igrač bi pao na paru Mehengladbah-Elferzberg. Domaćini su imali ogromnu prednost, vodili 2:0, ali na kraju je bilo 3:4. Proganjala bi vlasnika dobitnog tiketa ova utakmica, ali Mozzart Relax mu je omogućio da bude jedan od najvećih dobitnika vikenda. Pravila su jasna: ako vaš tim povede sa dva razlike, važi se kvota na keca ili dvojku. Upravo takav slučaj viđen je u Nemačkoj, gde je Mehengladbah poveo sa 2:0 u 44. minutu golovima Huga Bolina. Kasnije je domaći ušao u zonu sumraka, primio četiri gola. Ali je istatus ovog tiketa ostao dobitan.

Uhvatio se za granu velike akcije kompanije Mozzart, ali je naš igrač zaslužio čestitike za dobitnu kombinaciju. Pogađao je Nemačku, Meksiko, ženski fudbal. Kapa dole.

Da podsetimo, svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.