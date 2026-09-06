Zvezda odmah reagovala: Golman oteran iz Sarajeva zbog Ratka Mladića stiže na probu

Tema je kompleksna i vrlo delikatna. I traži da se biraju reči. Posebno, što se prethodnih dana mnogo pisalo i pričalo o sudbini mladog golmana Veljka Vučetića (rođen 2011. godine). Bio je jedan od najtalentovanijih izdanaka akademije kluba sa Koševa, verovali su u njega svi u Sarajevu. Dali mu mogućnost da povremeno trenira sa prvim timom, što je jasan pokazatelj koliko su verovali u njegov potencijal. Međutim, sve se promenilo od trenutka kada je njegov otac na društvenim mrežama odao poslednju počast prminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.

Vučeti senior je napisao:

„Hvala za sve, generale“.