Zvezda odmah reagovala: Golman oteran iz Sarajeva zbog Ratka Mladića stiže na probu

Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 13:15
Veljko Vučetić, momak rođen 2011. godine, već naredne sedmice zadužuje Zvezdinu opremu
Tema je kompleksna i vrlo delikatna. I traži da se biraju reči. Posebno, što se prethodnih dana mnogo pisalo i pričalo o sudbini mladog golmana Veljka Vučetića (rođen 2011. godine). Bio je jedan od najtalentovanijih izdanaka akademije kluba sa Koševa, verovali su u njega svi u Sarajevu. Dali mu mogućnost da povremeno trenira sa prvim timom, što je jasan pokazatelj koliko su verovali u njegov potencijal. Međutim, sve se promenilo od trenutka kada je njegov otac na društvenim mrežama odao poslednju počast prminulom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
Vučeti senior je napisao:
„Hvala za sve, generale“.
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Tu objavu pratio je haštag posvećen pokojnom generalu Mladiću. Digli su se u Sarajevu i znani i neznani, na kraju je Bordo tim odlučilo da se zahvali na saradnji najtalentovanjim golmanu u omladinskoj školi. Obrazloženje je bilo krajnje šturo, bez upotrebe sportske i fudbalske terminologije.
Dobio je zahvalnicu na Koševu Veljko Vučetić, ali bi taj potez rukovodstva mogao da mu otvori vrata fudbalskoj raja. I pomogne mu da ispuni snove pre nego što je zamišljao.
Prema pojedinim informacijama Mozzart Sporta momak koji je mlađi kadet, narednih dana (možda već sutra) trebalo bi da stigne u redove Crvene zvezde. Biće Vučetić podvrgnut probnom redu. Naravno, može sve da se posmatra kao odgovor srpskog šampiona na radikalan potez Sarajeva i torturu kojoj je bila izložena porodica Vučetić. Međutim, odluka Sarajeva je samo ubrzala potez Crvene zvezde.
Skauti omladinske škole odavno su imali u bazi ime Srbina iz Sarajeva, i čuli o njemu sve najbolje. Moći će Vučetić da pokaže šta i koliko može u Crvenoj zvezdi. Ako ništa, u narednom periodu će sigurno imati mogućnost da se razvija na miru i fokusira se samo na fudbal.