Dve trećine zarade protiv UNA Štrasena otišlo na novu kaznu: A mogli smo da pojačamo tim
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 11:16
Crno-beli ponovo apeluju navijače da se odgovorno ponašaju
Od kazni kojih se naplaćao Partizan je mogao da kupi levog beka. Bar. Možda i više od toga. Pre samo nekoliko dana Danko Lazović je obelodanio kako crno-beli moraju da preusmere 250.000 evra na stadion „Rajko Mitić“ zbog lomljenja stolica tokom večitog derbija, dok je novi šok za klub iz Humske stigao iz Niona, pošto je UEFA sankcionisala srpskog predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije 34.000 evra.
To su, prema sadašnjim platnim razredima, mesečne plate dvojice fudbalera. Ili, u perspektivni jedna za neko veliko pojačanje.
Izabrane vesti
Zato su sa Topčiderskog brda pred prvi susret sa Tobolom još jednom pozvali publiku da ne šteti Partizanu.
Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti, uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.
„Na utakmici protiv UNA Štrasen, 10.000 mesta na stadionu Partizana već je bilo zatvoreno, uključujući kompletnu istočnu tribinu, kao posledica ranije odluke UEFA, kojom je klub kažnjen ukupno 90.250 evra. Iako je Partizan uoči utakmice apelovao na navijače da ne ponavljaju prekršaje zbog kojih je klub ranije sankcionisan, Partizan je zbog događaja na toj utakmici ponovo kažnjen – ovog puta ukupno 34.000 evra.
Slobodna igra: Partizan pobeđuje, izvešće 5+ kornera i Demba Sek će postići gol, kvota 4,50
Od tog iznosa, 14.000 evra klub će platiti zbog blokiranih prolaza i stepeništa, dok je dodatnih 20.000 evra izrečeno zbog skandiranja koje je UEFA ocenila kao diskriminatorno. Osim novčane kazne, Partizanu je izrečena i uslovna mera zatvaranja 5.000 mesta na zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu.
Prihod od prodaje pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv UNA Štrasen iznosio je 5.925.500 dinara, ne računajući prihod od sezonskih ulaznica. To znači da će kazna zbog incidenata sa tribina odneti gotovo dve trećine prihoda ostvarenog prodajom ulaznica za tu utakmicu.
Dok svi ističemo koliko je Partizanu potrebna podrška – igračima, stručnom štabu i čitavom klubu – Partizan istovremeno vodi tešku borbu da evropske utakmice ne igra pred zatvorenim tribinama ili potpuno praznim stadionom.
Svi znamo kako bi podrška Partizanu trebalo da izgleda: krcate tribine, energija koja nosi ekipu i daje igračima dodatni podsticaj kada je najteže. Da igrači osete da nisu sami. Da pun stadion bude snaga Partizana, a ne razlog zbog kojeg će klub plaćati kazne i naredne utakmice igrati pred zatvorenim sektorima ili bez svojih navijača.
Zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, Partizan ponovo plaća visoku cenu. Svaki zakrčen prolaz, svako nedozvoljeno skandiranje, svaki bačeni predmet, svaka upotreba lasera ili pirotehnike imaju svoju cenu. Tu cenu ne plaća pojedinac koji napravi prekršaj. Plaća je Partizan.
Plaća je novcem koji je mogao da bude uložen u prvi tim, omladinsku školu, infrastrukturu i budućnost kluba. Plaćaju je igrači koji ostaju bez podrške sa tribina, ali i hiljade navijača koji na stadion dolaze isključivo da budu uz svoj Klub.
Moramo da se zapitamo: čemu to?
Ako volimo Partizan, kako bilo koji postupak koji Partizanu donosi nove kazne, zatvorene tribine i utakmice bez navijača može da se smatra podrškom klubu? Zar nije ideja navijanja da budemo vetar u leđa Partizanu? Da nosimo ekipu kada je najteže, a ne da joj dodatno otežavamo?
Zato, kada večeras krenete na utakmicu, razmislite. Ne zadržavajte se na stepeništima i ne blokirajte prolaze. Navijajte glasno, ali bez skandiranja i postupaka zbog kojih Partizan može ponovo biti kažnjen.
Podrži Partizan. Navijaj za Partizan. Nemoj štetiti Partizanu“, stoji u saopštenju.