Dve trećine zarade protiv UNA Štrasena otišlo na novu kaznu: A mogli smo da pojačamo tim

Zato su sa Topčiderskog brda pred prvi susret sa Tobolom još jednom pozvali publiku da ne šteti Partizanu.

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti, uz neophodnu redakcijsku obradu teksta.

„Na utakmici protiv UNA Štrasen, 10.000 mesta na stadionu Partizana već je bilo zatvoreno, uključujući kompletnu istočnu tribinu, kao posledica ranije odluke UEFA, kojom je klub kažnjen ukupno 90.250 evra. Iako je Partizan uoči utakmice apelovao na navijače da ne ponavljaju prekršaje zbog kojih je klub ranije sankcionisan, Partizan je zbog događaja na toj utakmici ponovo kažnjen – ovog puta ukupno 34.000 evra.

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Od tog iznosa, 14.000 evra klub će platiti zbog blokiranih prolaza i stepeništa, dok je dodatnih 20.000 evra izrečeno zbog skandiranja koje je UEFA ocenila kao diskriminatorno. Osim novčane kazne, Partizanu je izrečena i uslovna mera zatvaranja 5.000 mesta na zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu.

Prihod od prodaje pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv UNA Štrasen iznosio je 5.925.500 dinara, ne računajući prihod od sezonskih ulaznica. To znači da će kazna zbog incidenata sa tribina odneti gotovo dve trećine prihoda ostvarenog prodajom ulaznica za tu utakmicu.

(Star sport)

Dok svi ističemo koliko je Partizanu potrebna podrška – igračima, stručnom štabu i čitavom klubu – Partizan istovremeno vodi tešku borbu da evropske utakmice ne igra pred zatvorenim tribinama ili potpuno praznim stadionom.

Svi znamo kako bi podrška Partizanu trebalo da izgleda: krcate tribine, energija koja nosi ekipu i daje igračima dodatni podsticaj kada je najteže. Da igrači osete da nisu sami. Da pun stadion bude snaga Partizana, a ne razlog zbog kojeg će klub plaćati kazne i naredne utakmice igrati pred zatvorenim sektorima ili bez svojih navijača.