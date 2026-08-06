Novi građanski rat u Španiji: Barselona i Real se otimaju za Rodrija

Izgleda da ipak nije tako, jer i Barselona ima svoje adute. Pre svih to što bi na stadionu “Kamp Nou” Rodri zaigrao sa Đoanom Garsijom, Erikom Garsijom, Pauom Kubarsijem, Havijem, Danijem Olmom, Pedrijem, Feranom Toresom i Laminom Jamalom, sve saigračima iz reprezentacije sa kojom je pre samo mesec dana pokorio planetu.

Dobro, pitanje je da li će tu ostati Feran Tores, jer Barselona će morati nekoga i da proda – posebno zato što još nije uspela da ubedi Atletiko da odobri selidbu Hulijana Alvareza i tako odmeni Roberta Levandovskog – a Pari Sen Žermen je navodno zagrizao baš 26-godišnjeg ofanzivca. Pretpostavlja se da Barsa Toresa ne bi pustila za manje od 50.000.000 evra.

Centarfor (čitaj: Alvarez) jeste glavna meta sportskog sektora Blaugrane, ali postoji i potreba za novim licem u veznom redu, posebno zato što je Frenki de Jong povredio ligament kolena zbog čega će na dužu pauzu. Rodri bi čak bio unapređenje.

Cena ne bi trebalo da bude problem, jer Rodri je ušao u poslednju godinu ugovora i Siti bi morao da snizi zahteve za najboljeg igrača tek završenog Svetskog prvenstva, a i poslednjeg Evropskog. Spekuliše se da bi obeštećenje moglo da iznosi najviše 65.000.000 evra. Samo je pitanje ko će da bude šarmantiji – Barselona ili Real?

Kraljevski klub je ovog leta već doveo Marka Kukurelju, Ibrahimu Konatea, Bernarda Silvu, Denzela Damfrisa i Karlosa Espija, dok se samo čeka da se ozvaniči i za Real rekordan transfera Jana Diomandea. Barsa je pak bila mnogo probirljivija, dovela je samo Entonija Gordona i Karima Adejemija, ali ako uspe da u svoj tabor privoli i Rodrija i Hulijana Alvareza? Biće to baš preozbiljan sastav.