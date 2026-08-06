Stanković mora da igra brže

Iskusni vezista Henrik Mhitarjan pričao je za Gazetu delo Sport na razne teme, a jedna od njih je bio – Stanković.

„Na dobrom je putu. Potrebno mu je vreme da se privikne na novu situaciju. On jeste prošao omladinsku školu Intera, ali jedno je igrati za mlađe kategorije, a drugo za prvi tim. Ipak, proveo je dve godine u inostranstvu i dokazao se, zaslužio je da se vrati u njegovu bazu“, rekao je Mhitarjan.

Na pitanje kakav savet ima za srpskog reprezentativca, Jermen je rekao:

„Mora da igra brže. To je jako bitno kada igrate na tom mestu na terenu. Morate da diktirate tempo utakmice, da znate kada da ga ubrzate, a kada da usporite. Aleksandru ide dobro i siguran sam da će vremenom napredovati“, poručio je Mhitarjan.

Aleksandar Stanković je posle omladinskog staža u Interu igrao za Lucern i Klub Briž, pa ga je Inter ovog leta otkupio nazad.