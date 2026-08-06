Cvetković od džokera do viđenog startera na Tumbi protiv rovitog Živkovića

Blista na početku sezone grčki „plejmejker” Janis Konstantelijas , junak eliminacije kijevskog Dinama u prethodnoj rundi. PAOK je lakše od očekivanog slomio otpor kijevskog kluba (3:2 i 2:0). Mladi Grk je učestvovao u četiri od pet golova crno-belih, imao je po dva gola i asistencije.

U Solunu gledaćemo srpski obračun. Kapiten crno-belih je Andrija Živković . Vladala je neizvesnost pred ovaj meč, ali se Nišlija oporavio od povrede skočnog zgloba i zauzeće svoje mesto na poziciji desnog krila. S druge strane biće iskusni Brazilac Tajson .

Dobro je krenula era PAOK-a sa mladim italijanskim stručnjakom Alesijom Lesijem, koji je zamenio na klupi dugogodišnjeg stratega, Rumuna Razvana Lučeskog. Van stroja u solunskom timu i dalje su vezista Meite i Ali, kao i Bugarin Kiril Despodov, koji se nije oporavio od teške povrede. Novajlija Dimitris Janulis je potpisao za PAOK iz nemačkog Augzburga pre nekoliko dana, ali nije registrovan za dvomeč sa Anderlehtom.

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

Anderleht u Solun dolazi bez desnog beka Sardele, levog beka Kana, vezista Strojkensa i Hatebura i štopera Heja. I ovo leto je rekonstrukcija u Briselu. Klub su napustili Torgan Azar, De Kat, dok su novajlije vezista Ambrus, krilo Adam i štoper Petro, a do kraja meseca se očekuje još pojačanja u taboru kraljevskog kluba iz Brisela. Dobra vest za Anderleht je da se posle suspenzije u tim vraća Saliba.

Pobednik ovog dvomeča u plej-ofu za Ligu Evrope igraće sa poraženim iz obračuna Levskog i Kairata u kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom meču u Sofiji je bugarski tim slavio sa 1:0 pred revanš u Almatiju.



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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

17.00: (3,90) KuPS (3,50) Univerzitatea Krajova (1,97)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,60) Linkoln (4,00) Omonija (1,53)

18.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,45) CSKA Sofija (3,60)

19.00: (1,22) Leh Poznanj (6,50) KI Klaksvik (12,0)

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

19.00: (4,10) Hradec (3,70) Bešiktaš (1,90)

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

***kvote su podložne promenama