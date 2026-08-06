Dražić Klužova svetla tačka: Nisam znao u kolikom je problemu klub dok nisam došao u Rumuniju
Vreme čitanja: 3min | čet. 06.08.26. | 11:11
Nekadašnji prvak Rumunije se bori za plasman u Ligu konferencije, u goste mu u 3. kolu kvalifikacija ovog četvrtka (18.30 časova) dolazi norveški Tromse
Daleko je Kluž od onog nivoa na kojem je bio pre svega nekoliko godina. U periodu od 2008. do 2022. godine osam puta je bio prvak Rumunije, ali poslednjih nekoliko sezona nedostajali su značajniji rezultati na međunarodnoj sceni i to je uvelo klub u ozbiljnije finansijske probleme. Utisak je da odavno nije situacija bila ovako loša u Transilvaniji, zbog čega bi rumunskom klubu bilo od ogromnog značaja da se domogne Lige konferencije. Ima još dve prepreke do tamo, prva je norveški Tromse, kojeg će ugostiti ovog četvrtka od 18.30 časova u okviru prvog susreta 3. kola kvalifikacija.
U prethodnoj rundi Kluž je eliminisao Alaškert, posle 1:1 u Jermeniji pred svojim navijačima ga je savladao sa 3:0. Međutim, u prvenstvu Rumunije je loše startovao, posle tri kola ima samo tri boda. Dovoljno za ozbiljnu zabrinutost navijača uoči susreta sa Norvežanima.
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Klužu su zasad problem gostovanja. Protiv Ocelula je izgubio sa 1:2, potom u Bukureštu protiv Rapida sa 1:3. Jedini prvenstveni trijumf ostvario je nad slabašnim Voluntarijem, sa 5:0.
Jedna od retkih svetlih tački u Klužu na početku sezone je srpski fudbaler Stefan Dražić. Iskusni napadač je ovog leta došao u Rumuniju iz APOEL Nikozije i odmah se istakao kao veliko pojačanje.
18.30: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)
Na prva tri meča u dresu Kluža 33-godišnjak je postigao tri gola. Dva protiv Voluntarija i jedan protiv Rapida. Upravo posle gostovanja u Bukureštu Dražić je dao izjavu, a tom prilikom je priznao da kada je prihvatio poziv Kluža nije znao u kolikom je problemu taj klub.
„Osećam se dobro u Klužu. Potrudiću se da odigram najbolje što mogu. Nisam znao za sve probleme u kojima se klub nalazi pre nego što sam došao ovde. Nisam znao šta se dešava unutar kluba. Ipak, nov sam igrač“, rekao je Dražić.
Naredni rival nekadašnjeg napadača Javora i Voždovca se nalazi u dobroj formi. U prvenstvu Norveške Tromse je vezao tri pobede, pa je posle 16 kola treći na tabeli sa 34 poena, četiri manje od lidera Bode/Glimta.
Doduše, u kvalifikacije za Ligu konferencije se preselio posle lošeg dvomeča sa Hradec Kralovama u Ligi Evrope. Česi su bili bolji na oba susreta, sa po 1:0 i 3:1. Taj recept sada će probati da prepišu i Rumuni.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)
Utorak
Auda – Dinamo Siti 1:0 (0:0)
/Diediu 68/
Sreda
Bran - Apolon Limasol 0:1 (0:1)
/Ožbolt 22/
Panatinaikos - CSKA Sofija 1948 1:1 (1:1)
/Jagušić 21 – Rusev 31/
Četvrtak
17.00: (1,95) Inter Turku (3,45) Vaduz (3,60)
18.00: (1,70) Jablonec (3,50) RFS (4,80)
18.00: (2,40) Helsinki (3,30) Madervel (2,75)
18.00: (2,85) Noa (3,30) Sion (2,35)
18.00: (11,0) Paide (6,25) Rapid Beč (1,20)
18.30: (2,80) Kluž (3,30) Tromse (2,40)
19.00: (4,50) Debrecin (3,50) Kopenhagen (1,75)
19.00: (2,20) Rakov (3,30) Hamarbi (3,10)
19.00: (3,20) Geteborg (3,30) Gent (2,15)
19.00: (3,60) Žalgiris (3,45) Hajduk (1,95)
19.00: (2,05) Dinamo Kijev (3,35) Karabag (3,40)
19.00: (1,95) Inter Eskaldes (3,35) Flora (3,70)
19.00: (2,10) Riga (3,30) Đer (3,30)
19.00: (3,80) Šerif (3,45) Sankt Galen (1,90)
19.30: (2,30) Beitar Jerusalim (3,30) Austrija Beč (2,90)
20.00: (2,15) Hapoel Tel Aviv (3,30) Katovice (3,20)
20.00: (1,05) Ajaks (12,0) Šelburn (22,0)
20.00: (1,18) Tvente (6,50) Dunajska Streda (13,0)
20.30: (9,50) Valur (5,70) Nordsjeland (1,25)
20.30: (1,10) Braga (8,50) Dinamo Minsk (18,0)
20.30: (1,80) Borac Banjaluka (3,40) Vitepsk (4,30)
20.30: (1,08) Lugano (10,5) Rinavik (17,0)
20.45: (7,25) Bohemijans (4,40) Midtjland (1,40)
20.45: (1,13) Rijeka (7.50) Ilves (16,0)
21.00: (10,0) Tre Flori (5,00) Drita Gnjilane (1,28)
21.00: (1,33) Partizan (5,00) Tobol (10,0)
21.00: (1,45) Hibernijan (4,00) Škendija (7,00)
***kvote su podložne promenama