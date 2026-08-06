Svi kao jedan i ego na stranu

Loš ambijent u kome crno-beli žive i rade ne može baš lako da se objasni. On se oseća, primećuje, vidi. Ne sa strane, jer se ljudi koji površno prate zbivanja u Humskoj pitaju kako je Parni valjak izgubio od IMT-a (kao da je to suština), zaboravljajući niz problema sa kojima se slavni klub suočava godinama. Imao je na tu temu šta da kaže Danko Lazović , detaljno secirajući (ne)prilike u voljenom mu klubu, rečima da postoje spoljašnji problemi sa kojima se Partizan maltene saživeo, ali i oni unutrašnji, koji potkopavaju zidine zdanja na Topčiderskom brdu.

Odavno nije bilo ovako. Napeto. Tenzično. Oporo. Teško. Videlo se i na licu Saše Ilića , a i po pojedinim njegovim opaskama, koliko je mučna situacija u Partizanu. Toliko da je i taj veseljak od čoveka i prijatelj života u dve, tri situacije izgubio kontrolu na konferenciji za medije i brecnuo se na pojedina pitanja, što malo kada u karijeri sebi dozvoli. Ako je Saša nervozan, zamislite kako je igračima pred meč sa Tobolom (21 čas, TV Arena Premium 1), jednim od presudnih za opstanak kluba i(li) za ostanak rukovodilaca na pozicijama.

Višegodišnje nezadovoljstvo, skopčano sa interesima (ličnim, naravno), ogovaranja, spletke, priče i pričice, a na sve to komentari „ja bih drugačije“ doveli su crno-bele u poziciju da evropski duel čekaju bojažljivo, kao da ni sami ne veruju da mogu do Lige konferencije ili makar do predvorja u Madridu, pa šta im Bog i fudbal daju protiv Hetafea.

Jedini koji mogu da pomognu Partizanu u situaciji opšteg beznađa jesu – partizanovci. Isti oni koji su prošlog leta redovno dolazili na mečeve evropskih kvalifikacija kada nisu ni znali prezimena mladih fudbalera, nego su posle utakmica komentarisali „dobar onaj 32“ ili „sviđa mi se 36“. Tad je stadion bio krcat i niko nije mario da li su preko puta AEK iz Larnake, Oleksandrija ili Hibernijan. Navijač je gledao Partizan. Bilo im je bitno da vide decu koju su prizivali godinama. Stali su iza njih. I bilo je – lepo. Neproduktivno, ali lepo. Toliko da su čelnici u neformalnim razgovorima pre početka tog ciklusa, baš kao u ponedeljak oko podneva, nagovestili da će se povući sa funkcija ako se ne izbori mesto u Evropi, a onda je taj bubuljičavi tim odigrao iznad očekivanja, zabeležio četiri pobede na šest utakmica, igrao prkosno (usput grešio) i ispao. Niko mu „a“ nije rekao. Partizan daje dva ili više golova u prvom poluvremenu, kvota 3,25 Ambijent je bio povoljan. Ne zato što se neko zanosio trofejima (ako jeste, oprostite, taj se ne razume baš u prilike u fudbalu), nego zato što je imalo šta da se vidi. Takva sinergija tribina, igrača, trenera, rukovodilaca i cele javnosti, jer su se i navijači suprotnog tabora javljali da pozdrave pozitivan talas, bila je očigledna. Ista je potrebna crno-belima još jednom.

Da ljudi kojima je svega preko glave, zbog privatnog života, male plate, ocena na fakultetu, odnosa u porodici, dođu na stadion (da, oronuli, ali ga i dalje vole, valjda), zaborave na životnu problematiku i podrže Partizan. Da ne pametuju, nego da navijaju. Da ne vređaju, nego pevaju. Biće, sigurni smo, dodavanja unazad, besmislenih poteza, možda i kartona, ali ako bude opaski „ko te dovede?“, onda to nije put ka ozdravljenju koje svi u Humskoj zagovaraju. Navijači su od početka sezone sigurno nešto najbolje što se desilo Partizanu. Oni jedini nisu zakazali i ne bi smeli ni protiv Tobola. Bez obzira na to koliko ih bude.