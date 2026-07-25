Nema kraja pehovima za Kristijana Belića: Puklo stopalo, tri meseca pauze

Maler za malerom za Kristijana Belića. Nema im kraja. Prošlog proleća je zbog povreda propustio dobar deo sezone i pričalo se da Makabi neće otkupiti njegov ugovor od AZ Alkmara, ali su Izraleci ipak rešili da ga zadrže.

A, onda je na samom kraju sezone Belić dobio crveni karton zbog incidenta na kraju finala Kupa i dobio suspenziju od osam utakmica. I sada, samo što je počela nova sezona, bivši vezista Partizana je ponovo nastradao.