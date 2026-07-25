Nema kraja pehovima za Kristijana Belića: Puklo stopalo, tri meseca pauze
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Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 21:27
Srpski vezista se povredio protiv Šerifa
Maler za malerom za Kristijana Belića. Nema im kraja. Prošlog proleća je zbog povreda propustio dobar deo sezone i pričalo se da Makabi neće otkupiti njegov ugovor od AZ Alkmara, ali su Izraleci ipak rešili da ga zadrže.
A, onda je na samom kraju sezone Belić dobio crveni karton zbog incidenta na kraju finala Kupa i dobio suspenziju od osam utakmica. I sada, samo što je počela nova sezona, bivši vezista Partizana je ponovo nastradao.
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Kako javljaju izraelski mediji, Kristijan Belić je slomio kost stopala na utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Šerifa u Moldaviji. Srpski fudbaler je ušao u igru u 64. minutu, a već u 72. je morao, uz suze na licu, da izađe napolje.
Prema procenama lekara u Tel Avivu, Belića čeka nova pauza od tri meseca. Nema kraja malerima...