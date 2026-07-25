Alimpijević i Savez nagrađuju osvajače medalja: Pozivi za srebrne klince

Portoriko 1, nedelja, 11.15: (2,55) NLEX Roud Voriors (14,5) San Migel Birmen (1,60)

Alimpijević i njegovi saradnici smatraju da je to lepa nagrada za momke koji su obradovali našu zemlju tokom prethodnih sedmica, da im posluži kao dodatni impuls da rade naporno i istraju u namerama da jednog dana i sami postanu nosioci seniorskog tima Srbije.

Podsetimo, Srbiju su na U17 Mundobasketu u Istanbulu predstavljali Luka Galić, Nikola Đurović, Vuk Stepanović, Ognjen Simjanovski, Marko Veselinović, Matija Lukić, Vaso Šaponjić, Luka Miladinović, Petar Bjelica, Nikola Kusturica, Lazar Miličić i Luka Pavlović, uz selektora Stevana Mijovića. Na U20 Evrobasketu dres Srbije nosili su Matija Popović, Nikola Džepina, Petar Radović, Marko Tofoski, Andrija Đurić, Andrej Lučić, Mitar Bošnjaković, Miloš Šojić, Nikola Bundalo, Aleksa Stanojević, Petar Ostojić i Uroš Šuput, uz selektora Nemanju Jovanovića.

Kako je Dušan Alimpijević ranije najavio, Stevan Mijović će se na avgustovskom okupljanju pridružiti stručnom štabu A tima Srbije, zajedno sa Jovanovićem - od starta pomoćnik selektora, u međuvremenu preuzeo U20 selekciju - koji je odmah po povratku iz Ljubljane otišao u Los Anđeles zbog obaveza na univerzitetu UCLA.

On će se, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, vratiti u Beograd za kvalifikacije, dok će uz Alimpijevića biti i Ognjen Stojaković iz Denver Nagetsa. U sastavu ipak neće biti Tomislava Tomovića (Lokomotiva Krasnodar), Vladimira Jovanovića (Miteldojčer) i Milenka Bogićevića (Oldenburg) zbog svojih klupskih angažmana i krajem avgusta biće na pripremama.

Utakmica protiv Islanda na programu je 28. avgusta, dok je tri dana kasnije zakazano važno gostovanje Italiji. Na novoformiranoj tabeli Turska ima skor 6-0, Italija 5-1, Srbija 4-2, Litvanija i Island po 3-3, a Bosna i Hercegovina 2-4. Po tri najbolje plasirane reprezentacije obezbediće prolaz na Mundobasket 2027. u Kataru.