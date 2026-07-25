Euforija u Orlandu: Imali smo svetsku klasu – Kaku, Pata i Nanija, ali Grizman...
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 21:31
Francuski as oduševio na premijeri, postigao prvenac u San Hozeu, poveo Lavove do plej-ofa u MLS-u, a noćas (01.30) ima debi kod kuće protiv Nešvila, lidera Istočne konferencije
Legende svetskog fudbala, Robert Levandovski i Antoan Grizman, najveća su imena koja su ovog leta stigla „preko bare” u MLS. Francuz je napustio Atletiko kao najbolji strelac u istoriji madridskog tima i prošlog meseca se pridružio Orlando Sitiju. Na Floridi je i dalje najpopularniji tim Inter Majami sa Lionelom Mesijem, ali Lavovi žele da u godinama koje slede donesu drugu titulu u ovom jugoistočnom delu SAD-a, u takozvanoj „sunčanoj državi”.
Orlando se sada približio plej-of zoni u Istočnoj konferenciji. Trenutno je prvi ispod crte. Dolazak nekadašnjeg francuskog reprezentativca izazvao je euforiju u Orlandu. Pre nekoliko noći, na premijeri u MLS-u, Grizman je postigao prvenac u dresu novog kluba u ubedljivoj pobedi u San Hozeu sa 4:0.
Izabrane vesti
Pred debi pred navijačima Lavova noćas (01.30), vlada „Grizmanija” u Orlandu. Navijači spremaju spektakularan doček za najvećeg asa tima poslednjih godina. Pre Grizmana, sigurno najveće ime koje je u smiraj karijere provelo vreme u ovom timu jeste Brazilac Kaka, osvajač Zlatne lopte. Posle njega, još jedan bivši igrač Milana boravio je u ovom gradu na Floridi – u pitanju je Alešandre Pato, dok je kratko dres ovog kluba nosio Portugalac Nani, bivši igrač Mančester Junajteda.
“Uzbuđeni smo. Odavno je trebalo ovo da se desi“, rekao je Džared Ambrouz, član navijačke grupe Orlanda „Gvozdeni lav“, za MLSsoccer.com i dodao:
“Imali smo Kaku, imali smo Nanija, Pata, igrače svetske klase, ali mislim da je Grizman drugačiji nivo. Energija koju on donosi, posvećenost koju izgleda ima – mislim da smo spremni da napravimo ovaj sledeći korak”.
01.30: (3,00) Orlando (3,40) Nešvil (2,20)
Očekuje se koreografija Grizmanu kada u Orlando dolazi iznenađujući lider Istočne konferencije, Nešvil iz države Tenesi.
„Jedna polovina navijača će podići kartone kada igrači izađu, a druga polovina će ih prikazati posle himne“, objasnio je jedan od vođa navijača.
Ne kriju u Orlandu da žele da na američki tron.
“Mislim da je Antoan jedan od najboljih igrača u svetskom fudbalu u poslednjih desetak godina. Fenomenalno je imati nekoga s tim nivoom talenta u klubu, čak i ako je to na kraju karijere. Nije stvar u tome da se igrači penzionišu u MLS-u, već u tome da igrači dolaze i žele da iskuse Ameriku i kulturu navijača koju imamo, da jednostavno prihvate ono što mi donosimo”, bile su reči Gejba Holta, jednog od navijača Orlanda, koji je dodao:
„Grizman je ime koje ceo svet zna. On je igrač koji je osvojio skoro sve što se može osvojiti na svetu. Antoan se takođe lepo uklapa u Orlando. Majami može da ima svoju stvar, a Mesi se uklapa u to, i mislim da odlično funkcionišu zajedno. Grizmanov put do uspeha zaista odražava Orlando u mnogo čemu. Nadam se da će energija moći da se prenese. Kada se sve poklopi, to je magija”.
01.30: (2,45) Njujork Siti (3,35) Čikago Fajer (2,65)
U taboru Lavova su srećni i što se od povrede oporavio malerozni napadač Daril Dajk. Posle Mundijala vratio se u tim i prvi golman reprezentacije Kanade Maks Krepo.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
MLS
Subota
00.30: (2,20) Njujork Red Buls (3,50) Šarlot (2,95)
01.15: (1,95) Kolumbus (3,50) Sinsinati (3,50)
01.30: (3,00) Orlando (3,40) Nešvil (2,20)
01.30: (2,20) Di Si Junajted (3,30) Toronto (3,10)
01.30: (2,45) Njujork Siti (3,35) Čikago Fajer (2,65)
01.30: (2,95) Montreal (3,50) Inter Majami (2,20)
01.30: (2,10) Nju Ingland (3,35) Atlanta (3,25)
01.30: (1,92) Filadelfija (3,45) Sijetl (3,70)
02.30: (1,75) Hjuston (3,45) Ostin (4,50)
02.30: (3,60) Minesota (3,45) Vankuver (1,95)
02.30: (2,05) Sent Luis (3,50) Kolorado (3,30)
03.30: (2,15) San Dijego (3,50) Dalas (3,05)
04.30: (1,85) San Hoze (3,60) Los Anđeles Galaksi (3,80)
04.30: (1,25) Los Anđeles FK (5,80) Kanzas Siti (9,00)
04.30: (2,45) Portland (3,40) Solt Lejk (2,65)
***kvote su podložne promenama