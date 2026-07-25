Početak sezone nimalo romantičan: OFK Beograd 180 minuta bez gola, otišao bod za Surdulicu

Nije se ni Radnik proslavio u protivničkom šesnaestercu, jer su gosti iz Surdulice u nekoliko situacija mogli na bolji način da realizuju višak pred protivničkim golom. Uglavnom je dolazilo do oklevanja u završnici, što su domaći igrači uspeli da neutrališu, pa mladi Vuk Draškić nije konkretnije ugrožen ove večeri.

Pokušavao je Damjanović taktičkim promenama i uvođenjem svežih igrača da promeni rezultat u drugom poluvremenu. Aderodžu je u prvih sat vremena utakmice bio jedan od najpokretljivijih na protivničkoj polovini, ali je u nekoliko situacija bio neodlučan u završnoj trećini terena, a imao je i nekoliko nedovoljno snažnih udaraca na protivnički gol. Pružio je šansu šef struke domaćeg tima Đorđu Rankoviću, koji je doneo živosti na levom boku i imao jedan pokušaj, ali je i on izblokiran od strane gostujućih defanzivaca.

Sonja je u nekoliko navrata grešio kada su u pitanju dodavanja na svojoj polovini, što igrači OFK Beograda nisu uspeli da kazne, ali ja sa druge strane bio jedan od najagilnijih u ofanzivnim naletima Surduličana na protivničkoj polovini. Gosti su najkonkretniji pred protivnčkim golom bili negde oko 60. minuta, kada su imali tri vrlo dobre prilike pred protivničkim golom. Iz daljine su zapretili Novaković i Lazić, dok je Bogdanović bio opasan iskosa sa leve strane, ali je ta lopta završila pored gola.

Damjanovićevi poslednji aduti za promenu rezultata u završnici meča bili su Serhio Penja i Itan Hord, a upravo je Amerikanac bio taj koji je uputio poslednji opasan udarac ka gostujućem golu u samom finišu meča. Ipak, i on nije predstavljao preveliki problem za sigurnog Ranđelovića. Jakuba Silue je tokom čitavog meča pokušavao da izađe iz kandži gostujućih defanzivaca, pre svih snažnog Sadika Abubakara, ali mu nije išlo. Uspeo je u 86. minutu da zatrese protivničku mrežu, ali je bio u dubokom ofsajdu.

OFK Beograd Mozzart Bet je već na samom startu mogao da oseti težinu ove sezone, a još komplikovaniji posao ga čeka narednog vikenda, kada gostuje Novom Pazaru. Sudruličani idu na noge Vojvodini, na mestu na kom im mnogi neće davati velike šanse. Ipak, Rendulićev tim se već pokazao kao tvrd orah, pa će pokušati da iskoristi trenutne okolnosti na Karađorđu.