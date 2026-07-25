Lebron kao magnet: Filadelfija našla Embidovu rezervu

Jedna od njih je da nađu drugog centra koji će menjati Džoela Embida. Pored Kamerunca sa amričkim pasošom, u timu je i Adem Bona iz Turske, no deluje da je potreban još jedan pouzdan centar. To je definitivno Nik Ričards.

Ovaj 28-godišnjak je prošle sezone odigrao 48 utakmica nastupajući za Finiks Sanse i Čikago Bulse, beležeći prosečno 5,8 poena i 5,1 skok za 14,6 minuta po utakmici.

Ričards u proseku ima 7,1 poen i 5,8 skokova na 305 utakmica u NBA ligi, uz procenat šuta iz igre od 62,1%. Centar visok 2111 centimetara nastupao je za Šarlot Hornetse, Sanse i Bulse otkad je ušao u najjaču ligu na svetu 2020. godine.

Njegova visina, skok u napadu, postavljanje blokova i sposobnost da poentira oko obruča mogli bi odlično da dopune drugu postavu Filadelfije, u kojoj su Enferni Sajmons, Kejleb Lav, Din Vejd i potencijalno KCP i Ričards.

Međutim, Seventisiksersi ne bi bili jedini zainteresovan tim za Ričardsa. Insajder Evan Sajderi je ranije izvestio da su Lejkersi, Niksi i Majami pokazali interesovanje za Ričardsa. On je verovatno i najbolja petica dostupna na tržištu, pritom ne traži veliku platu, pa je normalno da ga mnogi hoće.

Filadelfija bi mogla da postane najprivlačnija destinacija za Ričardsa jer će imati jasno definisanu ulogu i očekivanja, kao i šansu da se bori za titulu NBA šampiona.